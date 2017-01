La data de 30 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier, cu victime, pe DN 2G, în localitatea Valea Budului. Din verificări a rezultat că un bărbat de 65 ani, din Moineşti, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2G, pe direcţia Bacău – Moineşti, s-a angajat în depăşirea unei coloane de autovehicule, încălcând marcajul longitudinal continuu ce separă sensurile de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară şi o remorcă, ansamblu condus regulamentar de un tânăr de 26 ani, din judeţul Braşov. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoturismului care a provocat accidentul precum şi a unei femei de 64 ani, din Moineşti, pasageră în autoturismul în cauză. Cele două victime au fost transportate la Spitalul Judeţean Bacău, unde conducătorul auto a rămas internat. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valori negative în ambele cazuri şi le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 8 SHARES Share Tweet

