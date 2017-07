Pe perioada desfăşurării Campionatului Național de Minifotbal- Bacău 2017, respectiv până duminică, 16 iulie 2017, ora 18.00, în parcarea din spatele Casei de Cultură Bacău accesul autovehiculelor este restricţionat (cu excepţia riveranilor). Au fost luate următoarele măsuri: – eliberarea parcării din spatele Casei de Cultură Bacău și interzicerea accesului autovehiculelor în această locație; – montarea temporară a unui indicator „ACCESUL INTERZIS CU EXCEPȚIA RIVERANILOR”, la intersecția str. 9 Mai cu str. Gh. Rusu; – montarea temporară a unui indicator „VIRAJ DREAPTA INTERZIS CU EXCEPȚIA RIVERANILOR”, pe str. 9 Mai colț cu intersecția str. Gh. Rusu; – montarea temporară a uui indicator „ACCES INTERZIS” la intersecția str. Gh. Rusu cu aleea din fața B.R.D.; – montarea temporară a unui indicator „OBLIGATORIU DREAPTA”, la străpungerea str. Mihai Viteazul cu str. Luminii; – amplasarea de garduri metalice în apropierea indicatoarelor și în zona parcării din spatele Casei de Cultură Bacău; – reținerea atenției organizatorilor asupra obligativității obținerii autorizațiilor de funcționare pentru activitățile comerciale din zona desfășurării evenimentului. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.