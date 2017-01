A murit Vladimir Lucavețchi, băcăuanul care a surprins pe peliculă jumătate de secol de istorie a orașului

Ne-a părăsit, astăzi, Vladimir Lucavețchi, ultimul membru al Cineclubului băcăuan, pasionat de pelicula de 16 mm, cronicar al vieții orașului și artist al camerei de filmat. Cetățean de onoare al Bacăului, Vladimir Lucavețchi a fost realizator de documentare și unul dintre pasionații de cinematografie, el contribuind la montarea aparaturii de proiecție la cinematografele Central și Orizont precum și la Casa de Cultura. Vladimir Lucavetchi s-a nascut in Vijhita – Storojinet, astazi tarim ucrainean si a venit in Bacau in 1950. „Imaginile sunt ca un letopiset, nu scris, filmat. Asta a fost pasiunea vietii mele. Nu stiam insa ca tot ce colectionez va avea peste 40 de ani o asemenea valoare. Suntem si noi niste cronicari cu aparatul de filmat”

Vladimir Lucavețchi Secvențele de mai sus fac parte din filmul „Bacaul de altadata", realizat de Vladimir Lucavetchi si Eugen Grigore. Imaginile prezente in „Bacaul de altadata' au fost selectate din arhiva de filme a Cineclubului Casei de Cultura „Vasile Alecsandri" Bacau.

