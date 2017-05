Actualitate A murit Constantin Enăchescu, fost comandant al Aeroportului Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Născut în 1935, Constantin Enăchescu a devenit Comandant al Aeroportului Bacău în 1964. A deținut această funcție până în anul 2000. După 1990, titulatura de comandant a fost schimbată în cea de Director General. De-a lungul celor 36 de ani, datorită priceperii și seriozității, a fost numit, în multe rânduri, comandant interimar al Aeroportului Mihail Kogălniceanu (Constanța), în anii 70 și 80, pe durata sezonului estival. De menționat că în acea perioda volumul de pasageri prelucrat la Kogălniceanu îl depășea pe cel de la Otopeni, ajungându-se la 80 de avioane pe tură. Datorită lui Aeroportul Bacău a devenit cel mai important element de infrastructură aeroportuară din Moldova și a căpătat între primele din țara statut de aeroport internațional. Pilot de avion pasionat, comandant pe viață pe mai multe aeroporturi ale țării, pentru că uneori a suplinit câte un post vacant și pe acolo, concomitent cu răspunderile pe care le avea pe Bacău. În pofida greutăților, a declinului economic din anii 90, dl. Enăchescu a reușit menținerea condițiilor de siguranță și securitate necesare desfășurării activității aeroportuare. A construit și modelat o echipă de specialiști, care a fost capabilă să preia și să ducă mai departe destinele Aeroportului Bacău. Citește și Onor la comandant! Constantin Enachescu – O viata de om pe aripi de vis 0 SHARES Share Tweet

