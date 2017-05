Social A început Festivalul Holistic Therapy de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Central Plazza Bacău a luat startul joi, 4 mai, prima ediție a Festivalului de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy”, un eveniment care își dorește să promoveze modalități de dezvoltare personală și de viață trăite în sănătate, armonie și pace. Festivalul, la care și-au anunțat participarea peste 400 de specialiști în diferite domenii adiacente, va cuprinde trei secțiuni principale. Între acestea, vor avea loc expoziții cu vânzare de produse naturiste, standuri de carte, produse bio, organice, cristale și pietre semiprețioase, bijuterii și multe altele. La o altă secțiune vor fi prezentate terapii complementare, reiki, homeopatie, bioenergoterapie, medicină alternativă, astrologie, consultări tarot, cosmetică, masaj ș.a. În cadrul festivalului vor avea loc zilnic, între orele 10.00 și 20.00, conferințe, workshopuri și prelegeri susținute de specialiști în domeniu. Zilnic, vor fi incluse în program manifestări culturale și ambientale: muzică terapeutică și meditație, demonstrații de arte marțiale, expoziții foto, pictură, grafică, icoane. Festivalul „Holistic Therapy” poate fi vizitat zilnic, până duminică, 7 mai. 0 SHARES Share Tweet

