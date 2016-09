A inceput elaborarea Planului de Mobilitate Urbana

* pe baza documentului, Bacaul va putea accesa fonduri europene de 40,8 milioane de euro, pentru proiecte care vor ajuta dezvoltarea orasului

La Centrul de Afaceri si Expozitii a avut loc, ieri, dezbaterea publica cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau (PMUD), document strategic menit sa imbunatateasca fluxul cetatenilor, serviciilor, bunurilor si marfurilor din municipiul Bacau si, implicit, sa duca la dezvoltarea orasului.

Obiectivele PMUD sunt, printre altele, armonizarea dezvoltarii urbane cu dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, feroviar, aerian. De asemenea, este vorba despre restrictionarea accesului auto în anumite zone ale orasului, promovarea transportului în comun, promovarea unor mijloace de transport alternative, inlocuirea masinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul, precum si asigurarea unor spatii de parcare suficiente si a unor piste de rolleri si biciclisti.

Bacaul este singurul oras din Regiunea Nord-Est care inca nu are un Plan de Mobilitate, iar fara acest document nu poate accesa fondurile de 40,8 milioane euro de la Uniunea Europeana, destinate tocmai realizarii de proiecte de crestere a mobilitatii urbane.

Studiile de la baza PMUD sunt facute de SC Search Corporation SRL, societate cu experienta in domeniu, care va colecta date de la toate institutiile din municipiul Bacau care pot contribui la elaborarea PMUD, de la Politie, Protectia Mediului, SC Transport Public SA, Aeroport, asociatiile oamenilor de afaceri, etc.

„Cu aceasta dezbatere publica, practic am inceput elaborarea PMUD, care la final va trebui aprobat de Consiliul Local. Este o activitate complexa, care necesita colectarea de date cât mai actualizate si corecte. Pe lânga datele obtinute de la institutii si societati comerciale, vor fi si anchete in gospodarii, pentru dialog direct cu cetatenii si evaluarea obiceiurilor lor privind mobilitatea”

– Anca Brânzaniuc, directorul Departamentului Studii de Trafic al SC Search Corporation SRL.

SC Search Corporation are are un contract de noua luni cu municipalitatea, in valoare de 168.075 lei. Anca Brânzaniuc a estimat ca la inceputul anului viitor va putea prezenta planul in Consiliul Local, iar cu toate eventualele ajustari, documentul ar fi gata in primavara lui 2017.