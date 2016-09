Ce avem pâna acum? Un premier care iese cu declaratii despre ceea ce intentioneaza sa faca pe termen lung, desi mandatul sau ar trebui sa expire peste câteva luni. Un presedinte de partid care il contraataca si care este atacat pe motiv ca are o condamnare.

Discursul premierului este preluat de zeci de „oameni de bine” si distribuit absolut „dezinteresat” pe retelele sociale. Tot acolo ajunge si informatia ca parlamentarii au decis ca fostul ministru Oprea sa nu fie cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce un politist din dispozitivul sau de insotire a murit cazând intr-o groapa nesemnalizata. „Absolut ingrozitor, se acopera unii pe altii”, titreaza alti „dezinteresati”.

Este semn ca a inceput campania electorala pentru alegerile nationale din decembrie. Si mai e semn ca nu s-a schimbat nimic in abordarea temelor de campanie, ca demagogia si jumatatile de adevaruri vor fi folosite in continuare pentru a manipula masele de alegatori. Ca nu vor conta nici ideologiile, nici ideile, nici oamenii, ci capacitatea unor institutii de a arunca rahatul in ventilator.

Ce e rau in a avea un premier tehnocrat care vine cu un program de guvernare in Parlament? Totul! Se presupune ca “tehnocratii” au fost o solutie de avarie care sa conduca tara pâna la alegerile nationale. Mandatul care li s-a dat a fost unul limitat. In schimb, Guvernul tehnocrat s-a apucat de facut schimbari esentiale, care au culminat cu acea tentativa de modificare a Codului Fiscal. Desi nu au mandat din partea alegatorilor pentru aceasta.

Despre condamnarea lui Dragnea sunt multe de discutat. Practic, acuzatia a fost ca a dat ordin structurilor de partid sa scoata lumea la vot, la Referendumul pentru demiterea lui Basescu. Peste 50 de ani, când se vor deschide arhivele, o sa apara, nu ma indoiesc, documente ale unor institutii cu privire la acest caz. Acum putem doar sa ne intrebam care au fost probele care au condus judecatorii la concluzia stiuta.

Cazul lui Oprea este si mai periculos pentru o democratie. Oprea poate fi acuzat de o multime de fapte penale dar a fi acuzat de ucidere din culpa nu e doar prostie, ci si rea-vointa. Pe acelasi calapod, procurorii trebuiau sa-l acuze pe Hollande pentru ca un motociclist din coloana sa a cazut. Intr-o tara normala, procurorii i-ar fi cautat intâi pe cei care ar fi trebuit sa semnalizeze groapa din sosea si nu au facut-o; la noi, insa, daca se poate lua capul unui politician cu o acuzatie fantasmagorica, de ce sa nu se faca?!