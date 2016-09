A debutat Saptamâna Europeana a Mobilitatii

PROMO



Desfasurata pâna pe 22 septembrie in municipiul Bacau, cea de-a XV-a editie a „Saptamânii Europene a Mobilitatii” a debutat sâmbata, 17 septembrie, cu evenimentul intitulat „Fii biciclist în fiecare zi!”, un tur la care s-au aliniat in jur de 150 de participanti. Biciclistii s-au deplasat pe traseul: Stadionul Municipal – Tic-Tac – Politie – Gara – str. Mioritei (Piata Nord) – Autogara – Insula de Agrement – str. Alexandru cel Bun – str. 9 Mai (spre Piata Centrala) – Bulevardul Unirii – Statuia lui Stefan cel Mare – Centru – punct final: Parcul Cancicov. Organizatiile bacauane „Bacauanii vor piste pentru biciclete”, „Elephant Bike Club”, „ProBike Group Bacau”, „Bacaul Pedaleaza” propun mersul pe bicicleta ca alternativa la transportul motorizat în municipiul Bacau, în vederea îmbunatatirii calitatii mediului, sanatatii cetatenilor si decongestionarii traficului.

„Am pedalat in jur de 10 km, iar traseul a fost gândit astfel incât sa putem ajunge in principalele puncte economice din Bacau, cum ar fi gara, autogara, Insula de Agrement, Piata Centrala. Este foarte important sa aratam cetatenilor Bacaului ca se poate ajunge in orice punct al orasului si pe bicicleta, chiar daca nu exista o infrastructura dezvoltata pentru asa ceva”, a declarat Cristian Ghinghes, initiatorul proiectului „Bacauanii vor piste pentru biciclete” si consilier local independent.

În data de 20 septembrie 2016 se va derula la Centrul de Afaceri şi Expozitii o Dezbatere publica cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Bacau – PMUD, document strategic menit sa planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a oamenilor. PMUD vizeaza intre altele si identificarea si prioritizarea investitiilor viitoare necesare pentru municipiul Bacau pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere si a transportului public.

Ziua de 22 septembrie 2016 se va desfaşura sub deviza: „În oras fara masina!”. Scolile, institutiile publice, cetatenii sunt invitati sa foloseasca mijloace alternative de transport. În acest sens, centrul Municipiului Bacau va fi închis, iar activitatile dedicate mobilitatii vor consta în: alergari, role, skateboard, completarea unor chestionare, desene pe asfalt si diseminarea de materiale informative (fluturasi, pliante). Vor fi prezenti, cu sprijinul ISJ Bacau, elevi de la scolile din municipiul Bacau si cadre didactice.