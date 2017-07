Pentru că valoarea punctului de pensie a crescut de la data de 1 iulie cu 9%, Consiliul local al municipiului Bacău a a probat, vineri, o creştere a pragului până la care pensionarii şi alte categorii de persoane defavorizate beneficiază de abonamente gratuire la transportul în comun. Astfel, de la data de 1 august, vor beneficia de abonamente gratuite pe un traseu persoanele cu pensii mai mici sau egale cu suma de 1206 lei brut, faţă de vechiul prag de 1106 lei. Beneficiază de această prevedere veteranii şi văduvele de război, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor martiri, pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate sau pensionarii anticipat ori anticipat parţial, pensionarii de urmaş care au împlinit varsta de 60 de ani. De la data de 1 septembrie, a anunţat Adrian Botez, directorul societăţii Transport Public SA, vechile abonamente vor fi transformate în cartele electronice care vor oferi informaţii despre utilizarea acestei facilităţi. 16 SHARES Share Tweet

