Cronica rutiera A consumat băuturi alcoolice şi a condus un autovehicul de Comunicat de presa - La data de 02 ianuarie a.c., în jurul orei 15.30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Blăgeşti. Din verificările poliţiştilor a rezultat că un bărbat de 35 ani, din comuna Blăgeşti, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Blăgeşti, a acroşat un autoturism condus de o femeie de 46 ani, din comuna Letea Veche, în urma impactului rezultând pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 35 ani şi o valoare negativă în cazul femeii de 46 ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

