Justitie A ajuns după gratii după ce a ajutat un infractor să iasă din ţară - fugarul lovise cu maşina un agent de poliţie de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Parchetul Tribunalului Bacău l-a trimis în judecată pe G.I., din Oneşti, la începutul anului trecut, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. „Fiind în stare de recidivă, în intervalul 11-12.07.2012, i-a acordat ajutor nemijlocit lui M.V., persoană cercetată pentru săvârşirea, în mun. Bacău, a unei infracţiuni de furt calificat şi a uneia de tentativă de omor deosebit de grav, ultima faptă săvârşită asupra unui agent de poliţie aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ajutor care a constat în oferirea de adăpost lui M.V., precum şi în transportarea acestuia cu autoturismul, din mun. Oneşti până la Popasul «Poiana Sărată», unde a fost îmbarcat într-un microbuz cu destinaţia Italia, în scopul sustragerii de la răspunderea penală, aceste fapte fiind de natură a îngreuna cercetările", se arată în rechizitoriu. M.V. a fost trimis în judecată, în 2012, pentru tentativă de omor deosebit de grav și furt calificat. Acesta a fost acuzat că a furat de la o persoană 4 telefoane, iar în timp ce se afla la volanul unei maşini, a lovit cu intenție un agent de poliţie care a vrut să-l legitimeze. Agentul de poliţie a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, suferind leziuni care au necesitat 11-13 zile de îngrijiri medicale. Un an mai târziu, Tribunalul Bacău l-a condamnat pe M.V. la 8 ani închisoare. În ceea ce-l priveşte pe G.I., anul trecut, Tribunalul Bacău l-a condamnat la 6 luni de închisoare cu executare. Instanţa a decis totuşi să-i menţină beneficiul eliberării condiţionate pentru restul de pedeapsă de 655 zile rămas de executat dintr-o condamnare de 5 ani închisoare, aplicată în 2010. Curtea de Apel Bacău a apreciat, de asemenea, că se impune în acest caz o pedeapsă cu executare efectivă. Din acest motiv, a fost respins apelul formulat de inculpat.

