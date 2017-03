Cultura „99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, organizează, în data de 25.03.2017, începând cu ora 11,00, conferinţa culturală „99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”. Actul Unirii consfinţit în şedinţa Sfatului Ţării din 27 martie, într-un context politico-militar extrem de dificil, a reprezentat primul pas realizat în anul 1918 pentru realizarea statului unitar român, desăvârşit prin Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie. După cuvântul de deschidere rostit de Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, urmează Conferinţă ştiinţifică „Şi totuşi Basarabia e România” (prof.dr. Anton Coşa, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău). Asupra subiectului vor mai avea intervenţii Ioan Seniuc, preşedinte Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, Gabriel Puiu, vicepreşedinte Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina – Filiala Bacău; Iulian Furdui, secretar Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina – Filiala Bacău; Neculai Cojocar, student, Grupul de Iniţiativă Basarabeană – Bacău. Programul artistic va fi susţinut de studenţi din Grupul de Iniţiativă Basarabeană – Bacău. 10 SHARES Share Tweet

