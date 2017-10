58 de monede de argint romane, descoperite în județul Bacău

Un nemţean a descoperit în zona de vest a judeţului Bacău 58 de dinari de argint romani cu ajutorul unui detector de metale chiar pe locul în care, acum patru ani, a găsit alte 22 de monede. Între timp el a făcut rost de un detector mai performant şi s-a întors cu gândul că ar mai putea găsit 2-3 monede rătăcite. „Ştiind că am periat zona (undeva la 5m x 12m) în lung şi în lat, speranţele să mai găsesc ceva erau minime, spre zero. Dar am zis să încerc, acum având un detector mai performant şi mai adânc, poate mai ies vreo 2-3 monede”, a povestit el pe un grup de Facebook dedicat detectoristilor. Spre surprinderea sa, a reuşit să găsească încă aproape 60 de monede, la o adâncime cuprinsă între 15 şi 28 de centimetri. „Nu-mi venea să cred ce se întâmplă şi cum este posibil aşa ceva, mai ales că în zona respectivă nu s-a arat pământul în ultimii 4 ani”, a mai spus el. Monedele au fost predate autorităţilor. 52 SHARES Share Tweet loading...

