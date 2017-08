Spălatul la mașina automată de rufe nu mai este pentru nimeni o activitate complicată, dar cu toate acestea poate ridica o serie de întrebări, mai ales pentru cei mai neinițiați în treburile casnice. Pentru a evita eventualele greșeli de spălare a hainelor și a proteja mașina de spălat rufe automată am desființat mai jos cinci dintre cele mai frecvente mituri despre aceste electrocasnice. Mai mult detergent pentru haine mai curate Un mit cât se poate de fals – folosirea în exces a detergentului de rufe automat poate duce la deteriorarea mașinii de spălat, la inundație și nu în ultimul rând, la haine cu pete de detergent. Rufele nu se vor spăla mai bine, din contră vor rămâne pătate și îmbâcsite cu detergent, iar excesul va fi greu de îndepărtat de pe haine și va provoca iritații și alergii pe piele. Folosește cu încredere instrucțiunile de pe ambalajul detergentului de rufe și adaugă cantitatea recomandată, ținând cont de dopul de măsurat pentru detergentul lichid și paharul gradat pentru gel solid. Hainele se spală mai bine în apă caldă Este adevărat că pentru lenjerie și prosoape este mai bine să folosești un program de spălare la temperaturi mai ridicate, cu toate acestea nu ai nevoie apă caldă pentru rufele pe care le poți considera mai murdare decât sunt. Hainele pe care le-ai folosit la sala de sport, blugii sau bluzele pe care le-ai purtat o dată pot fi spălate cu apă rece datorită tehnologiei noilor mașini de spălat mai avansate care presupun mișcări mai complexe în cuvă și nu se bazează pe temperatura apei. În felul acesta hainele ies la fel de curate și consumi mult mai puțină energie. Înalbitorul face rufele mai curate Poți crede că cea mai simplă metodă de a aduce hainele albe la culoarea inițială este să amesteci clor și detergent obișnuit în mașina de spălat. Află că această metodă este doar un alt mit al spălării la mașină și nu va avea rezultatele dorite. Dacă adaugi înalbitorul în același timp cu detergentul acesta acționează împotriva enzimelor din detergent și le anulează. Pentru cele mai bune rezultate lasă hainele la înmuiat cel puțin 5-10 minute înainte de a le băga la mașină. Ai grijă, nu le lăsa nici prea mult pentru că te poți trezi cu hainele găurite! Înainte să experimentezi când vine vorba de spălarea rufelor sau scoaterea petelor dificile, informează-te și nu vei avea parte de surprize neplăcute – nici în ceea ce privește hainele tale și nici pentru mașina de spălat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.