Vara 2017 rămâne foarte aglomerată în campusul taberei de la Valea Budului acolo unde sunt în plină desfășurare nu mai puțin de trei proiecte în același timp. Derulate în perioada 17-23 august, cele trei programe adreasate tinerilor au avut festivitatea de deschidere vineri seară cu un spectacol folcloric de cea mai înaltă ținută apreciat de un număr considerabil de invitați, întrei ei consilieri locali și județeni, cadre didactice de toate nivelurile și alți iubitori de folclor. Principalul proiect derulat în această perioadă este Tabăra Națională de Cultură Etnografică Românească „Acasă la noi", un proiect al Direcției Județene de Tineret și Sport Bacău (DJTS), finanțat prin Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), la care s-au aliniat 80 de tineri și 8 însoțitori, membri ai unor ansambluri folclorice din Parincea, Cleja, Filipeni, Bacău (Școala Populară de Artă și Colegiul Național de Artă „George Apostu"), din Constanța și Carei, jud. Satu Mare. Al doilea eveniment susținut în această perioadă la Valea Budului este proiectul propriu al DJTS Bacău „Folclorul – punte de legătură între trecut și viitor", ediția a II-a, un proiect finanțat de MTS la care participă 21 de tineri și 2 însoțitori din Săucești, Parincea și Răchitoasa. Nu în ultimul rând, tabăra de la Valea Budului găzduiește un proiect inițiat de prof. Mitică Pricope și care are finanțare prin atribuire directă de la Consiliul Local Bacău. În acest „plan" sunt prezenți 22 de tineri și două cadre didactice din Republica Moldova, ceea ce dă caracter de „internațional" evenimentului de la tabăra de la Valea Budului. „Suntem încântați să derulăm atâtea programe în campusul de la Valea Budului care este în subordinea noastră. Este foarte important să spunem că, din cele 40 de tabere naționale aprobate de MTS trei s-au derulat la Valea Budului, ceea ce arată că noi am lucrat foarte iar proiectele noastre au fost apreciate", a declarat Georgel Cojocaru, director DJTS Bacău. Aceste proiecte se vor închia miercuri, 23 august, cu un spectacol și un foc de tabără, urmând ca vineri, 25 august, campusul de la Valea Budului să primească alți oaspeți, participanți în două proiecte extrem de interesante despre care vă vom ține la curent.

