Multimedia Zilele comunei Măgura de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Posted by Marius Fundulea on Tuesday, August 15, 2017 Marți, 15 august, a fost prima ediție a „Zilei comunei Măgura”. Printre alții, la eveniment a fost prezent Nelu Ploieșteanu, acompaniat de Cosmin Flenchea și de cel mai bun saxofonist din țara, Florin Tărăță. Au mai participat Laura Lavric, George Cojocărescu și Ansamblul de dansuri ‘Ca La Noi’. Spectacolul a durat 9 ore și a fost încheiat cu un foc de artificii. Evenimentul a putut fi urmărit în direct pe Facebook. 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.