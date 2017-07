Câștigarea funcției de primar al comunei Răchitoasa de către un liberal a fost o surpriză pentru adversari, dar și pentru echipa PNL. De ce credeți că v-au preferat cetățenii? Într- adevăr, câștigarea alegerilor a fost o surpriză pentru toată lumea. Probabil s-a dorit o schimbare nu numai a omului din fruntea comunei, dar și a culorii politice.

Sunteți la primul mandat de primar și, cu siguranță, aveți în minte câteva obiective importante. Ce sperați să faceți până în 2020? Și din ce surse de finanțare?

Scopul meu principal este să modernizez infrastructura, așa cred eu, ca localnic, ca gospodar. Noi nu avem apă și canalizare, apă este numai în satul Răchitoasa, cu o rețea veche, făcută de un comitet de inițiativă prin anii 80. Avem școli care funcționează și în prezent fără a deține autorizație sanitară și avizul pompierilor din cauză că, fiind clădiri din paiantă, din anii 60, reprezintă un real pericol pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice. Intenționez ca în mandatul meu să acord o atenție sporită dezvoltării laturii de divertisment pentru tinerii din comună. O altă problemă o constituie lipsa curentului electric în circa 38 de gospodării din diferite cătune. Au fost realizate investiții din bugetul local pentru gospodăriile din cătunul Brătoaia și ne chinuim de doi ani ca aceste investiții să fie preluate de E.ON, dar întâmpinăm probleme în rezolvarea situației. Tot din bugetul local intenționăm să finanțăm o extindre a sediului primăriei cu încă trei birouri. S-a scurs un an de la preluarea administrației. Ați reușit să făceți măcar un pas în direcția în care vreți să duceți comuna? La fel ca în gopodăria proprie, și la nivelul unei comune sunt foarte multe probleme, însă sunt sigur, cu o planificare foarte riguroasă, cu folosirea eficientă a banilor, vom reuși să ducem lucrurile la bun sfârșit. Am depus în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) șapte documentații spre aprobare și trei dintre acestea au primit finanțare: „Construire școală – sat Dumbrava”, „Construire școală – sat Barcana”, ”Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, rețea canalizare și stație de epurare în satul Răchitoasa”. Din bugetul local am achiziționat componente pentru amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în satele Dumbrava, Movilița și Magazia. Urmează să depunem un proiect pe fonduri europene, prin Grupul de Acțiune Locală „Tamasidava”, pentru achiziționarea unei mașini de mare tonaj necesară transportului de balast pentru drumurile comunale și sătești, care însumează 72 de kilometri, mașină care este dotată cu sărăriță și lamă pentru deszăpezit. Se poate spune că Răchitoasa e „o comună grea”? Da, se poate spune asta, nu ar fi o exagerare, Răchitoasa este o comună grea, cu multe probleme. Distanța mare față de oraș, îmbătrânirea populației, depopularea satelor prin plecarea tinerilor în străinătate și scăderea natalității, precum și lipsa locurilor de muncă sunt principalele probleme cu care ne confruntăm. Bilele albe care ar fi? Cu siguranță există și niște aspecte care pot fi valorificate. Pentru mine, răchitoșenii sunt oameni cu minți și suflete bogate, cu vieți de trăit acum, pe care trebuie să-i servesc cu pricepere, demnitate și loialitate, nu niște cifre plătitoare de impozite și taxe, fără chip, fără nume, fără importanță. Locuitorii comunei sunt harnici, muncitori și doresc să se întâmple lucruri bune și în comunitatea lor. Sunt pricepuți în diferite meșteșuguri. Răchitoșenii sunt recunoscuți ca talentați dogari, munca lor fiind apreciată la toate târgurile din împrejurimi, sunt apicultori și crescători de animale. Știu că, în ultimii ani, au existat mari nemulțumiri cu privire la prezența mistreților pe terenurile cultivate de cetățeni și pagubele pe care aceștia le provoacă. Există o soluție? O soluție rezonabilă și realizabilă pe care o văd este legată de modificarea legislației în vigoare în acest moment, prin despăgubirea fermierilor, precum și obligarea administratorul fondului cinegetic să-și îndeplinească atribuțiile prin îndepărtarea animalelor sălbatice de pe terenurile agricole, împrejmuirea fondului de vânătoare și mărirea cotei de recoltă anuală. În final, pentru cei care vă cunosc mai puțin, spuneți-ne ceva despre omul Valentin Moraru și despre relația sa cu semenii. Sunt născut în satul Răchitoasa, sunt fiu al comunei, acesta este și motivul pentru care îmi doresc să reușesc în toate proiectele pe care mi le-am propus. Sunt de profesie silvicultor, meserie pe care am practicat-o timp de peste 20 de ani și care mi-a adus satisfacții și împliniri. Onoarea mi-a dictat toată viața să nu vând și să nu cumpăr oameni. Am muncit să le câștig încrederea. Nu-mi voi schimba această credință niciodată. Nu am „cumpărat” votul cu promisiuni deșarte, ci cu obiectivele realiste pe care le-am atins în cei 6 ani la primărie, din care 5 ani ca viceprimar. Am dus la bun sfârșit toate angajamentele pe care mi le-am asumat. Fii bun ori de câte ori poți, adică tot timpul, acesta este principiul meu de viață. Bunătatea și umanitatea sunt esențiale pentru existența noastră. Răchitoasa este așezată pe Valea Zeletinului și a fost atestată în 1452, pe timpul lui Alexăndrel-Vodă. Răchitișul e pomenit între satele coborâtorilor lui Laslau Globnicul în uricul din 22 ianuarie 1495, când Ștefan cel Mare întărește stăpânirea acestora. În urmă cu trei secole, pe aceste tărâmuri au poposit țărani asupriți crunt de moșierii din Ardeal și nordul Bucovinei. Bătrânii satului spun că aici au poposit chiar și familii de origine bulgară, greacă, rusă, slavă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Zeletin a județului Tecuci. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Podu Turcului a aceluiași județ. În 1950, comuna Răchitoasa a devenit reședința raionului Răchitoasa din regiunea Bârlad. Raionul trece la regiunea Bacău în 1952, iar în 1956 este desființat. Azi, comuna Răchitoasa face parte din județul Bacău. Are 117,23 km2 și 5.080 de locuitori, distribuiți în 15 sate: Barcana, Bucșa, Buda, Burdusaci, Dănăila, Dumbrava, Farcașa, Fundătura Răchitoasa, Hăghiac, Magazia, Movilița, Oprișești, Putini și Tochilea.

