Ca în fiecare an, la Stănişeşti, satul în care s-a născut sculptorul George Apostu, în Muzeul grădină de la Casa Memorială se organizează Tabăra de creaţie plastică “George Apostu”, la care sunt invitaţi artişti consacraţi sau aflaţi la începutul carierei. “În perioada 20 august – 3 sptembrie, ne spune Dinu Apostu, organizatorul taberei, nepotul artistului, se lucrează în frumuseţea pură, sculptând cu strălucirea mediului natural, cu elemente umane şi cu obiecte de lucru specifice, cu dragoste şi respect pentru marele artist, în lemn de stejar, marmură şi bronz, fiecare artist invitat lăsând posterităţii nu numai o lucrare ci şi câte puţin din sufletul lui, drept omagiu frumuseţii şi geniului, aducând pasiunea sculpturii la ea acasă, cu credinţă, har şi inspiraţie.” În toamna trăirii a acestui an, 2017, la Stănişeşti vor crea artişti din generaţia lui George Apostu, prieteni şi colegi ai artistului: Ioan Deac Bistriţa, lucrare în lemn de stejar – “Mugur“, Constantin Marinete, lucrare în marmură – “Scară la cer” şi “Mărgelele Reginei“, Dumitru Pasima, lucrare în bronz – “Portret George Apostu”, Napoleon Tiron, lucrare în lemn de stejar – “Semn 17“. Tabăra beneficiază de sprijinul Consiliului Judeţean şi al Asociaţiei de Prietenie Româno-Franceză.

Vernisajul expoziţiei va avea loc pe 3 septembrie, despre om şi arta lui va vorbi criticul de artă Roxana Păsculescu (Radio România), după care va urma un recital Ducu Bertzi.

