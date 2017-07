MUINÍN – Building Institutional Confidence in Work/Life Learning Experience este noul proiect Erasmus ce a fost lansat la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău și care se va derula pe parcursul a trei ani. Managerul de proiect, conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu, a explicat obiectivele, activităţile şi rezultatele acestui parteneriat cu Equal Ireland (coordonator de proiect), Tucep Perugia – Italia, Universitatea Girona – Spania și Universitatea ”Arsitotel” Salonic – Grecia, parteneriat ce are la bază conceptului de ”învăţare pe tot parcursul vieţii” şi care urmărește valorificarea competenţelor obţinute prin experienţe anterioare de muncă şi viaţă, care au nevoie de certificare într-un cadru instituţional. La lansarea proiectului în Bacău au participat reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Agenţiei Judeţene de Ocuparea a Forţei de Muncă, dar şi ai unor organizaţii non-guvernamentale, alături de cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar, psihologi, consilieri, studenţi, elevi şi voluntari. Printre activitățile şi rezultatele preconizate ale proiectului se numără: un raport privind „Rolurile și responsabilitățile mentorului RPL (Recognition of Prior Learning), la nivelul comunității sau al locului de muncă, față de persoanele dezavantajate care doresc să reia studiile”, un seminar privind „Competențele cheie ale mentorului RPL”, o propunere de curriculum pentru formarea mentorilor RPL și o carte care cuprinde prezentarea a zece studii de caz, câte două din fiecare ţară participantă. ”Acest proiect reprezintă o oportunitate pentru candidaţii care nu au încă o recunoaştere formală a competenţelor dobândite anterior accesului în universitate şi evidenţiază rolul şi importanţa învăţării non-formale în dezvoltarea ca adulți”, a declarat prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu şi prof.univ.dr. Elena Nechita, experţi în cadrul proiectului, care au participat la prima întâlnire de lucru desfăşurată în cadrul proiectului în Italia, la Perugia, au accentuat importanţa recunoaşterii rezultatelor învăţării anterioare, precum şi rolul mentorilor în consilierea şi orientarea persoanelor care au renunţat la cursurile universitare sau care nu au beneficiat de formare universitară din diverse motive. Prin intermediul acestui proiect, învăţarea formală, informală şi non-formală sunt integrate într-o abordare holistă, oferindu-le tuturor beneficiarilor acestor tipuri de învăţare posibilitatea de a-şi echivala competenţele dobândite anterior, într-un cadru formal, conform legislaţiei în vigoare în Europa şi ţările membre ale proiectului. Cei vizaţi ca grup ţintă au posibilitatea de a reflecta asupra experienţelor proprii şi de a-şi identifica cunoștințele, atitudinile, comportamentele, situațiile de viață și experiența cu ajutorul mentorilor. Utilitatea proiectului a fost confirmată şi de trei testimoniale ale unor participanţi la evenimentul de lansare (Simona Anton, Ciprian Cucu, Dan Duță) care au relatat cum s-au folosit de experienţele de viaţă în alegerea adecvată a unui program de studii şi a opţiunii pentru o viitoare carieră. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.