„Realizările unui om se văd prin ceea ce face!”

-spune Ștefan Tifan, primarul comunei Berzunți

-Sunteți primar la al doilea mandat…

-Într-adevăr. Prima dată am candidat în 2012 din partea Partidului Conservator, între timp s-a făcut fuziunea cu PLR-ul și a devenit ALDE, astfel că anul trecut am candidat din partea acestei formațiuni politice. Prima dată, la insistențele unui profesor de al meu, viceprimar la Berzunți, am candidat. Nu prea am fost eu de acord să intru în politică, dar mă gândeam că poate reușesc să fac ceva, să schimb înfățișarea localității. Important în viața unui om este să rămână ceva după el. Așa că am candidat atunci și am luat un scor de 67 %, dacă mi-amintesc bine. După doar o lună de muncă în primărie, văzând condițiile vitrege, am chemat viceprimarul și i-am spus că plec, că-mi dau demisia.

-Ce v-a determinat să aveți această atitudine?

-Nu erau condiții de muncă normale. Eu vin din domeniu privat, unde, timp de 18 ani, am lucrat în Electrica, după care mi-am făcut o firmă, în 2004, unde aveam 53 de angajați atunci când am plecat eu, cu punct de lucru la Bacău și Ploiești și sediu social la Berzunți. Dădeam salarii bunicele, zic eu, iar firma se ocupă cu lucrări electrice.

-Ați renunțat la firmă?

-Sigur. Odată cu depunerea candidaturii, să nu apară conflict de interese sau altele, mi-am dat demisia din firmă și am venit aici la primărie. Firma a rămas copiilor mei. Iar după o lună la primărie, cum spuneam, voiam să mă retrag din cauza condițiilor. Și la Primărie, și în comună… lucrurile nu erau așa cum speram eu. Eu nu mai locuiam de 15 ani în Berzunți. Aveam casă în Onești, dar m-am retras cu totul la Berzunți și a trebuit să punem umărul la treabă.

-În ciuda condițiilor care nu erau pe placul dumneavoastră, ați rămas în Berzunți. Care a fost primul lucru pe care ați dorit să-l rezolvați?

-Am început cu primăria veche care era într-o stare foarte proastă. Practic era o clădire degradată. Acoperișul era de 60-70 de ani, se mergea la toaletă în grădină, nu era apă, nu erau birouri. Am început prin a reabilita acel sediu în ideea de a crea condiții oamenilor care lucrau acolo. În același timp, clădirea în care funcționăm astăzi era ridicată din 2003, dar era cum se spune „la roșu”. Nu avea finisaje, era fără lumină, fără tâmplărie, fără apă, grupuri sanitare, etc. După ce am rezolvat condițiile minime la primăria veche, am avut discuții foarte serioase cu constructorul acestei clădiri, în care funcționăm astăzi, i-am explicat ce vreau și cum vreau, treabă serioasă și nu de mântuială, și în doi ani de mandat am avut primăria nouă funcționabilă. Înainte aici erau mlaștini și noroi, cântau broaștele, iar atunci când am mutat personalul din primăria veche în acest sediu toată lumea a fost încântată. Fiecare lucrător are biroul lui, apă, toalete, toate condițiile.

-Aceasta este cea mai mare realizare a mandatului dumneavoastră precedent?

-Nu numai aceasta. Când am venit la Berzunți am găsit un proiect pe aducțiune cu apă pe care am reușit să-l finalizăm. Am mai finalizat un proiect prin care am pus 7 km de asfalt în zone în care nu a existat niciodată, zone foarte circulate cum ar fi drumul spre biserici, spre școli, am făcut o piață, un parc și locuri de joacă pentru copii pe lângă școli, am lucrat și la reabilitarea școlilor…

-Câte școli sunt în Berzunți?

-Avem șase școli în care am creat condiții optime pentru desfășurarea cursurilor și fiecare școală are și grădiniță. În Berzunți sunt peste 700 de elevi dintre care aproximativ 140 sunt preșcolari. Știu asta pentru că eu, în fiecare an, le fac cadouri copiilor de sărbători. Este vorba de o sponsorizare făcută de firmă și fiecare copil primește câte ceva. Am mai lucrat în primul mandat la reabilitarea dispensarului pe care vreau să-l finalizez în al doilea mandat.

-Pentru că ați atins acest subiect al dispensarului, aveți medici și personal specializat în domeniul sanitar?

-În primul rând, Berzunțiul are un număr de aproape 5.500 de locuitori. La acest număr de locuitori, localitatea noastră figurează cu două posturi de medic, dar din păcate nu avem decât unul. Un medic care, și o spun cu regret, face parte din Colegiul Medicilor și a împiedicat venirea altui medic. Au fost niște probleme în jurul acestui subiect, pentru că medicul de aici a vrut să cumpere dispensarul, dar eu m-am opus total pentru că dispensarul este al localității și mă gândesc că odată cu trecerea în privat să nu se întâmple altceva.

-Ați avut un proiect pe care nu ați reușit să-l terminați și aveți un regret din acest punct de vedere?

-La alegerile din 2016 eu am câștigat Primăria Berzunți cu un procent de 90 % fiind primarul cu cel mai mare scor din țară, la ALDE. Eu cred că rezultatul acesta a venit după munca mea depusă în primul mandat și asta spune tot. Venind din mediul de afaceri, sunt un om care tot timpul vreau să fac câte ceva. Din păcate, în ultima vreme s-au blocat foarte multe proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Noi avem opt proiecte depuse la minister, cu prelungire de drumuri locale, de apă și canalizare, asfaltare, modernizare școli, pentru sală de sport și cămin cultural. Sperăm să primim finanțare de la minister pentru că din altă parte nu avem de unde să primim bani. Aici nu este zonă industrială…

-A trecut deja un an de mandat, între timp s-au aprobat bugetele, cum stați la acest capitol?

-Referitor la bani, niciodată nu ajung. Față de anii din urmă, bugetul s-a subțiat. Din bugetul pe care l-am avut, după plata salariilor și a restului de cheltuieli pentru primărie, au rămas foarte puțini bani. Este vorba de aproximativ 4-5 miliarde lei vechi pentru investiții. Cu banii ăștia nu reușești să faci nici un teren de sport. Așa că așteptăm o rectificare care se preconizează că va veni zilele acestea, să vedem ce mai primim, plus ceea ce mai colectăm din taxe și impozite și să vedem ce mai reușim să facem. Mulțumit nu sunt. Eu nu vin la primărie să-mi iau salariul și să stau la birou. Dacă nu pot să fac ceva, îmi dau demisia și plec. Am o legătură bună cu conducerea partidului, cu conducerea Consililui Județean și a Prefecturii, oameni care mă ajută, și împreună vreau să facem cât mai multe lucruri bune pentru oamenii din Berzunți.

-Ați realizat multe lucruri și aveți multe planuri. Care este proiectul dumneavoastră de suflet pentru acest mandat?

-Am mai multe proiecte de suflet. Eu am finalizat construcția unei biserici la Moreni. Sunt acolo două case parohiale pentru preoți care sunt veniți din altă parte și locuiesc aici. Acum avem în derulare un proiect pentru o biserică romano-catolică unde sunt în jur de 7-800 de familii în satul Butucaru. Lucrăm la aceste proiecte de suflet pentru toți localnicii din Berzunți.

-Chiar astăzi este zi de mare sărbătoare în Berzunți. Ce se întâmplă?

-Astăzi, de Sfântul Ilie, avem hram. La trecerea din Berzunți spre Dărmănești avem o mânăstire în vârful muntelui, metoc chiriarhal, un loc foarte frumos în mijlocul pădurii, eveniment la care și-a anunțat prezența și Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Băcăului. Zilele Berzunțiului vor fi pe 20 august, un eveniment care se sărbătorește anual, un eveniment care se sărbătorește de când am venit eu la primărie. Atunci va fi o sărbătoare, cum se spune, cu mici și bere, cu muzică la scenă, un bâlci tradițional la care sunt invitați toți locuitorii din Berzunți.

BERZUNȚI Comuna se află în Depresiunea Tazlău-Cașin, la poalele masivului Berzunți, în partea central-vestică a județului, cuprinzând cursul superior al râului Moreni, afluent al Tazlăului. Este traversată de șoseaua județeană DJ117, care o leagă spre nord de Poduri și Moinești și spre est de Livezi. Berzunți a fost atestat documentar prima oară la 29 iunie 1400 de către domnitorul Alexandru cel Bun. Singurul obiectiv din comună inclus în lista monumentelor istorice din județul Bacău ca monument de interes local este ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, datând din secolele al XVIII-lea–al XIX-lea. Ansamblul, clasificat ca monument de arhitectură, cuprinde biserica propriu-zisă (1774) și casa parohială datând din secolul al XIX-lea.