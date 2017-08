Legat de situația urgență de la groapa de gunoi, PNL a solicitat, printr-un comunicat remis presei marți după-amiază, demisia de onoare a prefectului Maricica Coșa, „pentru gestionarea defectuoasă a incendiului de la depozitul de deșeuri”, după cum s-au exprimat semnatarii comunicatului, deputații Ionel Palăr și Tudorița Lungu.

Aceștia au afirmat că prefectul județului ar fi trebuit să activeze Planul Roșu de Intervenție și să solicite ajutor de la alți specialiști din țară. „Pentru modul defectuos în care a înțeles să gestioneze, în calitate de șef al Comitetului pentru Situații de Urgență, situația de la depozitul de deșeuri menajere și intervențiile din aceste zile ale Agenției pentru Protecția Mediului, PNL Bacău îi cere prefectului județului, doamna Maricica Coșa, să-și prezinte demisia de onoare. Ar fi un minim gest de decență, pe care băcăuanii «gazați» de nouă zile îl merită”, se încheia comunicatul liberalilor.

Iar prefectul Maricica Coșa răspunde, după ce a fost contactat de Deșteptarea:

„Ca prefect, am făcut mai mult decât se poate omenește. Din punct de vedere al Instituției Prefectului nu am absolut nimic ce să îmi reproșez, eu merg mai departe, nu vreau să intru în jocul politic al celor de la PNL. Nu știu ce urmăresc ei. Eu doar respect o legislație, care explică în mod clar când trebuie activat Planul Roșu de Interveție, iar acest lucru ar fi trebuit să îl știe și doamna Tudorița Lungu, care a fost prefect de Bacău trei săptămâni.

Planul Roșu de Interveție se activează când ai cel puțin cinci victime, când ai cel puțin un apel la 112 legat de situația de urgență respectivă și chemi Pompieri, Salvare, SMURD, elicopter la fața locului. Eu de ce să fi chemat aceste forțe de intervenție la groapa de gunoi, în condițiile în care eu nu am avut victime și nu am avut niciun apel la 112? Apoi, documentul privind Planul Roșu de Intervenție arată clar care este modalitatea de răspuns: în cazul producerii de accidente colective, cu victime, și dezastre cu manifestări deosebit de rapide și efecte în timp.

Pentru cei care nu știu, Planul Roșu de Intervenție se activează la solicitarea inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență de către prefectul județului în care are loc evenimentul, în baza informațiilor obținute de la dispeceratul de urgență prin numărul unic 112, de la echipajele de intervenție la fața locului, de la dispeceratele medicale. Or, ca prefect nu am primit nicio informație pe aceste linii! Asta înseamnă Planul Roșu de Intervenție!

Ce victime am avut noi, în această situație? Ce apeluri au fost prin dispeceratele medicale? Eu am fost la groapa de gunoi zilnic, și de trei ori pe zi, am purtat mască de gaze, am monitorizat permanent situația, am făcut măsurători cu Agenția pentru Protecția Mediului și, în paralel, cu laboratorul ISU, dar nu am știut că trebuie să raportez totul celor de la PNL și să le prezit documente din Instituția Prefectului. Dar domniile lor nu au de unde să știe, pentru că nu au fost o secundă acolo, la groapa de gunoi, ca să vadă cum e gestionată situația. Dacă vor să fie monitorii prefectului, îi chem alături de mine oricând, în orice situație, pentru că nu am nimic de ascuns.”