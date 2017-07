Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău – „O şcoală luminoasă” – un loc în care elevii caută soluţii pentru o iluminare mai eficientă şi mai sănătoasă a holurilor şcolii şi alocă timp din copilăria lor pentru explorare, investigare, abordare interdisciplinară şi punere în practică a cunoştinţelor dobândite. De ce? Pentru plăcerea de a lucra în echipă, nevoia de a stimula spiritul de iniţiativă, de a încuraja pasiunea faţă de ştiinţele exacte, pentru noi, pentru comunitate, pentru viitor. Totul a început din toamna anului 2016, din iniţiativa dnei director prof. Iulia Jicu şi a colegilor profesori Carmen-Mihaela Barcan, Ionel-Cătălin Diaconu şi Luiza David, care au lucrat la elaborarea proiectului şi au obţinut, cu sprijinul Fundaţiei Comunitare Bacău, o finanţare nerambursabilă de 29.672 lei, prin programul de finanţare Fondul Ştiinţescu, pentru activităţi variate, în cadrul unui cerc de ştiinţe, care să se finalizeze cu realizarea unei machete la scară a şcolii, respectiv iluminarea efectivă a holurilor școlii cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, folosind energia solară. Am apreciat în mod deosebit faptul că ţelul nostru a fost susţinut de întreg personalul şcolii, de peste 230 de copii şi peste 80 de adulţi, în minunata campanie de strângere de fonduri Semimarathon 2016 (organizată tot de Fundaţia Comunitară Bacău, în 25 septembrie 2016), obţinând şi premiul „Cea mai numeroasă echipă”, dovedind din nou ca suntem ca într-o mare şi unită familie, în care deviza e „Toţi pentru 1(0)!”. Pe parcursul anului şcolar 2016/2017, echipa proiectului, căreia i s-a alăturat şi prof. Cristina Vranciu, a desfăşurat cu elevi ai şcolii noastre activităţi variate despre Sistemul Solar, lumină, surse de lumină, soluţii practice pentru producerea energiei electrice, cu ajutorul tehnologiilor alternative, au trăit satisfacţia realizării unor circuite electrice, cât şi a machetei la scară a şcolii, în care holurile sunt iluminate cu leduri care primesc energie de la mini panouri fotovoltaice, descoperind şi valorificând diverse cunoștințe din domeniile electronică, tehnică, proiectare, construcții, matematică, ecologie ș.a. Considerăm că dorinţa şi străduinţa noastră de a promova educaţia STEM a stârnit interesul pentru ştiinţă în rândul elevilor, a facilitat înţelegerea unor fenomene simple sau complexe, cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi şi a oferit acestora perspectiva deschiderii unui orizont profesional în plină dezvoltare şi de viitor. Ne bucurăm în mod deosebit şi suntem mândri că prin acest proiect îndrăzneţ am reuşit să ne împlinim ţelul: de a avea o şcoală mult mai luminoasă, de a fi (deocamdată) singura şcoală din judeţ iluminată cu „energie verde”! Prof. Carmen-Mihaela Barcan / Foto: Cătălin Diaconu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.