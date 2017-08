Cercetătorii din Statele Unite și Coreea de Sud au creat un nou tip de fibră care poate să genereze electricitate atunci când este întinsă sau răsucită, potrivit unui studiu publicat joi. Noul material, ce a fost denumit „Twistron”, ar putea produce, de exemplu, curent electric grație mișcărilor valurilor din ocean sau a modificărilor de temperatură, precizează autorii studiului, ce a fost publicat în revista americană Science. El este compus din nanotuburi de carbon, cilindri goi în interior, al căror diametru este de 10.000 de ori mai mic decât cel al unui fir de păr. Pentru a produce electricitate, ei trebuie să fie în prealabil scufundați într-un material conducător de ioni — sau electrolitic — ce poate consta într-un simplu amestec de sare de masă și apă. „Atunci când scufundați fibrele de nanotuburi din carbon într-o baie de electroliți, fibrele sunt încărcate electric chiar de acei electroliți”, a explica Na Li, cercetătoare la NanoTech Institute, asociat Universității Texas din orașul american Dallas. „Nu sunt necesare nici o baterie externă, nici conectarea la o tensiune electrică”, a adăugat aceeași cercetătoare. Cercetările se află încă într-un stadiu incipient, iar oamenii de știință au subliniat că noua tehnologie nu are potențialul de a fi dezvoltată pentru proiecte pe scară largă. Cel puțin, acest lucru nu este posibil pentru moment. Potrivit experimentelor de laborator, un Twistron ce are o greutate mai mică decât aceea a unei muște, este suficient pentru a alimenta un LED, care se aprinde la fiecare contorsiune a fibrei. Un alt experiment a arătat că, atunci când sunt țesute într-un articol vestimentar, aceste fibre pot să alimenteze un aparat de respirație autonomă. „Există un interes mare față de utilizarea energiei reziduale pentru alimentarea unor obiecte conectate”, a spus Na Li. „Tehnologia Twistron ar putea fi exploatată pentru aplicațiile în care încărcarea bateriilor nu este o procedură practică”, a adăugat ea. Acest studiu, la care s-a asociat și Universitatea Hanyang din Coreea de Sud, este finanțat în principal de mai multe agenții americane (US Air Force, NASA, Biroul de cercetări navale), dar și de Programul de cooperarea Coreea-US Air Force și Ministerul pentru Științe din Coreea de Sud. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

