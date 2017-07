Dacă nu-mi joacă feste memoria, în primele cinci luni ale anului 2017 Cornel Galben a oferit cititorilor trei volume. Într-un concurs gestionat pe această temă, cu siguranță că autorul n-ar avea contracandidați pentru prima treaptă a podiumului. ,,Lecturi aleatorii”, vol. IV (Editura Corgal Press Bacău), ultimul volum publicat, cuprinde recenzii, cronici sau prefețe care, în mare parte, au fost publicate în reviste/ziare precum Ateneu, Credința ortodoxă, Cuvântul nou, Plumb, 13 Plus, ProSaeculum, Steagul roșu, Vatra veche etc. Unele dintre aceste însemnări au deja… vechime, dar nu și-au pierdut nimic din farmecul interpretărilor. Au savoarea vinului din vinotecile cu ștaif. Fernando Savater, filosoful spaniol, spunea că pentru el ,,lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa”. În această postură mi-l imaginez și pe Cornel Galben, cel care, fără nicio obligație profesională, citește/evaluează mai ales cărțile confraților din zonă, ca un truditor sui-generis, ca un spirit care se sacrifică, întrucât lectura volumelor unor începători, de pildă, nu cred că-i aduce un profit spiritual mai mare decât nevoia de a (re)reciti aprofundat Goethe, Camus, Eminescu, Kafka etc. Dar Cornel Galben și-a asumat acest rol care cred că va fi aplaudat, dacă nu-i cu deranj, mai ales de viitorime decât de… ,,au prezentul nu ni-i mare?” Întrucât legăturile mele cu viitorul sunt foarte fragile, aplaud acum. 50 de volume/autori reprezintă substanța acestui volum. Am sentimentul că multe dintre volumele semnalate și-au și ucis deja ecoul lansărilor noastre tradiționale în care picurăm optimism axiologic generos. Unele însă vor rezista judecății Timpului. Mi-am propus, pentru acest volum, să observ în ce măsură autorul riscă pariuri axiologice. Pentru unele volume este preferată doar consemnarea ,,apariției lor în lume”. Nici măcar o aluzie despre destinul lor (stins deja în fașă, se pare). ,,Tinerii, familia și copiii născuți în lanțuri” (Editura Credința strămoșească”, Iași, 2003), volum îngrijit de Mănăstirea ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Petru Vodă, are credit nelimitat: ,,Citind această excelentă carte de învățătură (…) oamenii nu vor mai orbecăi ‘în mulțimea neștiinței și a lipsei de sfat’, ci dimpotrivă…”. Uneori, ghilotina critică este utilizată cu delicatețe. Pentru ,,Pașii destinului” (Vali Boncu Constantin, Editura Ateneul Scriitorilor, 2008) însă notează: ,,Nu lipsit de talentul nativ, Vali Boncu Constantin s-a străduit (…) să-și facă propriul roman ușor citibil (…), dar cât a izbutit rămâne să decidă cititorul (…) și criticii literari, cei ce e posibil să nu treacă totuși cu vederea cacofoniile (…) și neglijențele gramaticale…” Uneori, și consacrații au parte de câte un ,,bobârnac”. Despre ,,Amintiri din Paradis” (Radu Cârneci, Editura Nico, Târgu Mureș, 2015) zice că ,,pe alocuri, o parte dintre întrebări și răspunsuri se repetă în diferite forme”. O monografie (Dumitru V. Marin, ,,Giurgioana-Bacău, Sat, biserică,oameni”, Editura PIM, Iași, 2007) ,,lasă totuși impresia unei redactări grăbite, unei alambicări de stiluri orale, gazetărești și scriitoricești ce puteau fi evitate”… Remarcăm – pentru a câta oară în cronicile noastre despre cărțile lui Cornel Galben? – acribia de poveste a autorului. Scriitorul Dorel Schor zice: ,, E bine să citeşti printre rânduri, dar citeşte şi rândurile”. Cornel Galben citește mereu ,,și rândurile”, sintezele/interpretările realizate unor romane, de pildă, fiind de-a dreptul remarcabile. Atunci când evaluează, de pildă, dicționare literare (vezi Constantin Tomșa, ,,Un dicționar al literaturii din județul Neamț de la copiști la suprarealiști”), apreciind incontestabilele calități, formulează sugestii care vizează bibliografia incompletă a unor autori, argumentează cu delicatețe, dar ferm, mirări care privesc spațiul tipografic prea redus sau prea generos acordat unor autori. Reiau îndemnul lui Ion Heliade-Rădulescu: „Scrieți, băieți, orice, numai scrieți!” Cornel Galben abia așteaptă să vă citească/evalueze. Ion Fercu 0 SHARES Share Tweet

