Sâmbătă, cunoscutul antrenor băcăuan de lupte Ioan Șarban își va sărbători primii 50 de ani de viață. Născut pe 5 august 1967, Nelu Șarban și-a legat numele de istoria luptelor din Bacău, activând, mai întâi în calitate de instructor sportiv și apoi ca antrenor, rând pe rând, la SC Letea (prima echipă campioană națională la lupte în 1993), SCM Bacău (club la care e angajat din 2001 și la care a îndeplinit si funcția de director în perioada 2009-2012), CSȘ Onești, LPS Bacău și AS Lupte Bacău. Absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Bacău și având un master de management organizațional și resurse umane, antrenorul emerit Ioan Șarban are în palmares peste 120 de medalii la Campionatul Național și la turneele internaționale. Prin mâna sa au trecut mai bine de 20 de sportivi ajunși la loturile naționale de seniori si de juniori (dintre care îi amintim pe campionul mondial Marian Bradea, pe campionul european Constantin Bulibașa, pe medaliatul cu argint la Europene și cu bronz la Mondiale, Alexandru Botez și pe medaliatul cu bronz la Mondiale, Iulian Făghian). Unul dintre sportivii săi de bază si, totodată, colaborator fidel este Sorin Tașcă, de patru ori laureat la Campionatul Mondial WPFG si multiplu medaliat la CN Seniori de Lupte (ultima oară în 2016), dar și la CN Judo al MAI. „Ioan Șarban este mentorul meu atât în sport, cât și in viață”, a mărturisit Sorin Tașcă, care a ținut să amintească și de numeroasele centre de selecție înființate în mediul rural, dar și de faptul că reușitele profesorului Șarban au vizat, întotdeauna, sportivii proprii, crescuți de la zero. Pe lângă calitățile de antrenor, Ioan Șarban și-a pus mereu în valoare și cele de pedagog, el fiind un exemplu de viață pentru toți luptătorii săi. „Întotdeauna mi-am dorit ca sportivii mei, înainte de a deveni campioni, să se impună ca oameni”, este unul din crezurile profesorului Ioan Șarban. La împlinirea unei jumătăți de veac, „Deșteptarea” îi urează sărbătoritului „La mulți ani”, sănătate și putere de muncă! Și să treacă de sută! 19 SHARES Share Tweet

