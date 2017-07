Locul de joacă amenajat în fața restaurantului “Aviatori”, din cartierul cu același nume, devine impracticabil după fiecare ploaie. Nemulțumiți de această situație, mai mulți părinți care frecventează locul acesta și-au arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare, în speranța că angajații primăriei care se ocupă de întreținerea spațiilor de joacă vor lua măsuri. Ce se întâmplă? După fiecare ploaie, șuvoaiele de apă antrenează la vale noroi, pietriș și gunoaie, iar acestea ajung pe covorul cauciucat montat în locul de joacă. Toate acestea se întâmplă datorită diferenței de nivel dintre restaurant și spațiul amenajat pentru copii. Cu alte cuvinte, mizeria cărată de apă ajunge fix în locul de joacă, situat la o diferență de nivel de aproximativ un metru. Nimeni nu a luat în calcul acest aspect la momentul amenajării locului de joacă, iar părinții copiilor care frecventează acest loc speră ca problema să fie remediată de cei în drept, în cel mai scurt timp. “Păcat de locul acesta că se degradează sub ochii noștri dacă nu se intervine pentru remedierea problemelor de scurgere. După părerea mea, cred că amenajarea unei rigole în jurul locului de joacă ar rezolva problema”, declară Monica Dragotescu. Și tații care vin cu cei mici în parc sunt îngrijorați de situația de față. Copiii pot aluneca oricând pe noroi și se pot accidenta. “Sunt mereu în preajma copiilor și chiar am văzut câțiva alunecând pe noroi. Copiii sunt imprevizibili și foarte energici, iar într-un moment de neatenție pot aluneca pe noroi și se pot lovi. Zonele cele mai periculoase sunt în dreptul toboganelor, a balansoarelor cu arc și a leagănelor”, declară Cătălin Năstac. Părinții care frecventează locul de joacă din vecinătatea restaurantului “Aviatori” spun că vor face lobby pe rețelele de socializare pentru remedierea deficiențelor semnalate de ei. 21 SHARES Share Tweet

