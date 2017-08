FC Dinamo Bacău și-a intrat în pâine și la seniori. Marți seara, gruparea fondată în acest an de Remus Pozânărea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu a bifat primul antrenament al echipei de seniori care va activa din toamnă în Liga a V-a. „Vrem să fim o echipă și pe teren, dar și în afara lui, iar obiectivul nostru este promovarea în Liga a IV-a”, a declarat președintele Pozânărea. La prima ședință de pregătire, antrenorul Ghiță Chitic a avut sub comandă 15 jucători: Ionuț Mondan, Alex Manoliu, Claudiu Ghenadi, Alin Matei, Valentin Șchiopu, Daniel Abortulesei, Alex Lungu, Andrei Nistor, Cosmin Tănase, Dumitru Corneanu, Ionuț Pașcu, Gabriel Bojescu, Marius Măghinici, Andrei Buftea și Gabriel Buftea. „Până la startul campionatului, lotul va mai suferi unele modificări”, a punctat antrenorul Chitic. Sâmbătă, de la ora 10.30, pe stadionul „Letea”, FC Dinamo Bacău va susține primul amical, întâlnind formația din Liga a IV-a Vulturul Măgirești. 9 SHARES Share Tweet

