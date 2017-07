Liderii județeni ai PSD s-au întâlnit miercuri, la Centrul de Afaceri și Expoziții, cu primarii social-democrați în ședința Comitetului Executiv, prilej cu care primarii au fost instruiți să pregătească urgent documentațiile necesare accesării banilor alocați prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Au fost discutate și câteva măsuri politice: Silviu Pravăț a devenit secretar executiv al PSD, Sorin Brașoveanu e vicepreședinte, iar lui Sorin Botezatu, fostul lider al PSD Moinești, i s-a retras sprijinul politic din cauză că, în campanie, a sprijinit candidatul ALDE la funcția de primar. Ședința a fost urmată de o conferință de presă susținută de senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, care i-a avut alături pe Lucian Șova, deputat și ministru al Comunicațiilor, Sorin Brașoveanu, președintele CJ, Silviu Pravăț, vicepreședinte, și pe parlamentarii Theodora Șotcan, Ionel Floroiu, Miron Smarandache, Claudiu Ilișanu, Costel Dunava. „Ne vedem aici după vizita doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării, inaugurarea Secției de Radioterapie și vizita ministrului Răzvan Cuc”, a amintit Dragoș Benea, apoi a vorbit despre măsurile politice luate în cadrul ședinței și discuțiile privind PNDL. Investiții de 250 de milioane de euro „Rămânem consecvenți cu obiectivele pe care le avem de îndeplinit legat de centură, legat de Aeroport și cu cele din municipiul Bacău, despre care va vorbi Cosmin Necula. PNDL este un program care aduce județului Bacău peste 250 de milioane de euro în diverse domenii de infrastructură: drumuri județene, alimentări cu apă și canalizare, drumuri comunale, școli, dispensare. Sunt 827 de milioane de lei care vin în urmărorii ani în județ, pe PNDL, și va fi o mare provocare pentru administrațiile locale și Consiliul Județean să depună toate documentele necesare până la 30 noiembrie, după care să parcurgă cu celeritate achiziția publică și derularea acestor investiții”, a declarat Dragoș Benea. El precizat că nu va face un top la nivel național, deși Bacăul se află pe o poziție superioară, deoarece „repartiția a fost cât se poate de echilibrată” și a ținut cont de populație, suprafață, investiții, criterii folosite de la începutul anului de Ministerul Finanțelor. Promisiunea făcută la vizita lui Liviu Dragnea și a Gabrielei Vrânceanu Firea cu privire la modernizarea pavilionului vechi al Spitalului Județean rămâne valabilă, documentația fiind depusă la CNI, a mai spus liderul PSD. La Onești, s-a dublat factura de apă! Dragoș Benea s-a referit și la situația Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB), care are de recuperat câțiva pași care s-au pierdut cu mulți ani din urmă, motiv pentru care în municipiul Onești operează, azi, RAJA Constanța. „Mai este un amănunt care ar trebui să dea de gândit: până pe 15 decembrie, când s-a făcut predarea către RAJA, se facturau de la CRAB 300.000 de metri cubi, acum se facturează 600.000. S-a dublat consumul? Nu s-a dublat, consumul de apă e același, dar s-a dublat factura”, a declarat Dragoș Benea, iar în final a precizat: „Mă bucur că sunt obiective importante pe PNDL, ca Rezerva de apă a muncipiului Bacău, podul de la Onești și Colegiu «Costache Negri» din Tg. Ocna, care are o sumă importantă pentru modernizare și extindere.” Grabă mare: „Fiecare pas contează” Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, a precizat că atenția autorităților e orientată spre pașii care trebuie făcuți în perioada următoare de către fiecare UAT (unitate administrativ-teritorială) pentru a atrage banii alocați, apoi a declarat: „Sunt 54 de unități de învățământ cu peste 106 milioane de lei, 24 de dispensare cu 25,3 milioane de lei, 30 de sisteme de apă și canalizare cu 268 milioane de lei, 62 de obiecte care vizează drumuri, poduri și podețe. Acestea sunt obiectivele, aceasta este prioritatea noastră! Fiecare pas contează. Cu cât terminăm mai repede documentația și ajungem la Ministerul Dezvoltării cu atât mai repede vom putea semna contractele de finanțare.” Primarul Cosmin Necula a precizat că, față de cetățenii municipiului Bacău, PSD s-a ținut de cuvânt legat de „Rezerva de apă” și a mulțumit liderului organizației și parlamentarilor pentru sprijin. „Contractul pentru expertiză și DALI e deja semnat, începe derularea acestuia și am convingerea faptului că toată execuția va dura foarte puțin și, pe cale de consecință, locuitorii municipiului Bacău vor beneficia de un plus în ceea ce privește calitatea vieții.” Necula a mai adus alte vești bune: s-au primit 3,93 milioane de lei pentru închiderile inelare de la CET, astfel încât, dacă una dintre magistrale va suferi o defecțiune, nu toți consumatorii vor rămâme fără apă caldă, și s-au primi 330.000 de lei pentru reabilitarea blocurilor cu bulină de pe Calea Mărășești. Înainte de a vorbi deputatul Lucian Șova, Dragoș Benea a amintit că e primul ministru nominalizat de PSD după 1990 și a precizat că, deși va fi foarte ocupat la minister, cu siguranță va fi „un punct de sprijin” pentru județul Bacău. Două proiecte deblocate Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor, a confirmat: „Din poziția aceasta este sigur că și pentru locuitorii județului Bacău vor exista beneficii prin prisma activităților pe care le voi desfășura.” Deja a deblocat două proiecte care stăteau peloc din lipsă de decizie, unul care va asigura accesul zonelor sărace și cu populație redusă la serviciile de comunicații moderne, prin fibră optică, și altul care va permite conectarea la internet a tuturor școlilor rurale. „Este o oportunitate pentru mine să reprezint organizația județeană PSD Bacău în Guvern – are și o semnificație istorie fiind primul reprezentant al PSD Bacău care devine ministru – și îmi voi asuma această sarcină cu maximă responsabilitate”, a declarat Lucian Șova. 