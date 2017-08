August 1917, Coşna – Cota 789. Bătălie decisivă pentru soarta Moldovei şi a României. Luptele de pe Dealul Coşna, din comuna Pârgăreşti, sunt puse de istorici pe acelaşi palier, ca importanţă, eroism şi dramatism cu alte memorabile bătălii din Primului Război Mondial, cum au fost cele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, lupte care au înclinat balanţa de partea armatei române, oprind înaintarea armatelor Germaniei spre Moldova. Curaj, onoare, loialitate, patriotism, sacrificiu au fost atributele esenţiale ale celor care şi-au jertfit viaţa pe Dealul Coşna. „Nici pe aici nu se trece” Coşna, alături de Cireşoaia şi Măgura Ocnei vor rămâne pe vecie încrustate cu litere de aur în paginile glorioasei armate române. La fel ca la Mărăşeşti, şi aici s-a strigat: „Nici pe aici nu se trece!” Mii de soldalţi şi-au dat viaţa în luptele din satele comunei Pârgăreşti, printre care şi caporalul Constantin Muşat, grenadierul-legendă al trupelor române, întors pe front după ce şi-a pierdut un braţ, găsindu-şi sfârşitul chiar la baza Dealului Coşna. 10 august 2017. Mii de oameni din Pârgăreşti, de pe toată Valea Trotuşului, au urcat pe Dealul Coşna, tot într-un august fierbinte, pentru a comemora ostaşii căzuţi pe acest front acum un secol. Militarii din Brigada Vânători de Munte “Sarmisegetuza” Braşov şi Batalionul 17 Vânători de Munte Vatra Dornei au dat onorul oficialităţilor locale şi judeţene, sosite la impresionanta manifestare. Au participat Victoria Iulişca, primar al comunei Pârgăreşti, Ionel Palăr, deputat, Valentin Ivancea, subprefect al judeţului Bacău, Marius Gheorghiţă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Cezar Olteanu, consilier judeţean, Neculai Drăgănuţă, viceprimar al oraşului Tg. Ocna, general (r) de Flotilă Nicolae Petrescu, col. (r) Gheorghe Pavel, rezervişti, preoţi ortodocşi şi romano-catolici. În deschidere întreaga asistenţă a cântat Imnul României, după care a luat cuvântul Victoria Iulişca, organizatorul manifestării, primar al comunei, care a spus: „Mulţumesc pentru că ne-aţi onorat invitaţia de a fi alături de noi la această importantă manifestare de comemorare a eroilor noştri, care în urmă cu 100 de ani au luptat cu vitejie şi şi-au vărsat sângele pe aceste meleaguri, pentru ca noi, astăzi, să ne bucurăm de ceea ce ne oferă România. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria martirilor de pe acest loc udat cu sângele lor!” Au adresat mesaje şi au vorbit despre importanţa acestor lupte, despre greutăţile de pe frontul din Moldova, dar mai ales despre eroism şi vitejie Valentin Ivancea, subprefect, Marius Gheorghiţă, fost primar al comunei Pârgăreşti, vicepreşedinte al CJ, dar şi deputatul Ione Palăr, care s-a adresat tinerilor şi copiilor, cei care vor trebui să nu uite ce au văzut acum la Coşna, să nu uite eroii neamului, aducându-le mereu prinosul de recunoştinţă cuvenit. În cifre şi date despre eroismul soldaţilor de atunci au vorbit prof.dr. Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului de Interne, iar gral (r) Nicolae Petrescu a vorbit despre colaborarea dintre infanterie, grăniceri, vânători de munte şi aviaţia română. A urmat o slujbă religioasă, oficiată de un sobor de preoţi ortodocşi şi romano-catolici, după care toate instituţiile din comună şi judeţene au depus corone de flori la monumentul de pe Dealul Coşna. În încheierea manifestării, elevii Şcolii „Constantin Muşat” din satul Nicoreşti au susţinut un recital de poezii şi cântece patriotice.

La coborârea de pe Dealul Coşna, au fost depuse coroane de flori şi la monumentul eroului-legendă, grenadierul Constantin Muşat. 1 of 28 Venerarea eroilor neamului, și pe înălțimile Cireșoaiei, la Târgu Ocna Cu prinosul recunoștinței pentru jertfa ostașilor români, care în urmă cu 100 de ani, cu prețul vieții au învins în bătăliile hotărâtoare de la Coșna și Cireșoaia, câteva sute de locuitori din Târgu Ocna și din localități trotușene (elevi, tineri, dar și oameni în vârstă) au urcat pe înălțimile ce înconjoară orașul, unde s-au purtat aceste lupte. Elevi cu tricolor în piept, femei în frumoase costume naționale, numeroși militari de la două brigăzi de vânători de munte, un impresionant sobor de preoți și seminariști au urcat pe frumoasele serpentine ale unui drum ce rar oferă câte o panoramă a Văii Trotușului, la Schitul „Eftimie cel Mare”, aflat pe culmea Cireșoaiei la înălțimea de 600 m, fiind în aceeași curbă de nivel cu Mănăstirea Măgura Ocnei. La Schitul Cireșoaia au sosit și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, care alături de numeroase cadre militare, de primarii Ștefan Șilochi și Gheorghe Baciu, ai orașelor Târgu Ocna și Slănic Moldova, au participat la festivitatea de comemorare a Centenarului luptelor de la Coșna și Cireșoaia. „Avem onoarea de a participa la un eveniment unic, celebrând 100 de ani de la luptele din Primul Război Mondial”, a menționat moderatorul acestei festivități, colonelul (în rezervă) Paul Valerian Timofte, președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria” și vicepreședinte a acestei asociații la nivel de țară. După intonarea Imnului Național o gardă de onoare a dat onorul secretarului de stat al Departamentului Centenar, ardeleanul Cristian Ioan Videscu, iar un sobor de preoți, în frunte cu părintele protopop Ioan Bârgăoanu de la Protoieria Onești, au săvârșit o slujbă de pomenire a eroilor. „Iată au trecut 100 de ani, ce parcă sunt o clipă, pe care să o așezăm pe altarul jertfei fiilor poporului român”, a declarat părintele Ioan Bârgăoanu emoționând întreaga asistență. Invitat la cuvânt secretarul de stat Cristian Ioan Videscu a menționat: „Nici unul din noi nu vom repeta în vreun fel ceea ce s-a petrecut în greul Războiului de Întregire! Să facem tot ceea ce ne stă în putere să propovăduim lupta ostașilor români, pe care avem datoria să îi cinstim mereu! Să vedem cum putem ține împreună românii, pentru că lumea s-a schimbat mult în ultimii 100 de ani și continuă ca să se schimbe și nu în bine! Unitatea noastră trebuie ca să ne țină împreună și să facem cât mai mult pentru cinstirea memoriei eroilor, care s-au jertfit pentru țară!” Generalul (cu patru stele) Vasile Jenică Apostol, ce și-a întâlnit pe înălțimile Cireșoaiei și foști studenți ai învățământului superior militar, s-a adresat celor prezenți cu un discurs înflăcărat și patetic. Astfel, el a pus în evidență câteva „cariatide” ale vieții militare, declarând: „Și eu fac parte din generația care se situează la capătul unui arc de cerc de 100 de ani, care face ca România să fie în spațiul moștenit de la străbuni. Mă gândeam ce am putea să le răspundem noi înaintașilor noștri, celor care și-au jertfit viața pentru țară? În continuare, România a fost supusă unor vitregii fără seamăn! Am avut un alt război mondial (în anii 1940 – 1944), am pierdut temporar unele teritorii (Basarabia, nordul Bucovinei), dar ne-am menținut ființa națională și ne-am păstrat limba! Sunt convins că în inima noastră arde flacăra vie a patriotismului și ca un ostaș mai în vârstă aduc un îndemn de suflet continuatorilor prezenți aici ai tradiției primului batalion de vânători de munte. În 1917 acest batalion a străbătut pe jos 160 de kilometri până la poalele acestor înălțimi și a declanșat atacul, având ca misiune să ajungă peste munți! Voi să fiți «șoimii Carpaților», care să apărați țara și nu alții veniți din străinătate!” Profesorul târg-ocnean Corneliu Stoica a încheiat șirul discursurilor rostite în fața Monumentului Vânătorilor de Munte de la Schitul Cireșoaia, afirmând că „aici, între septembrie 1916 – septembrie 1917, au avut loc cele mai crâncene și mai sângeroase bătălii. În trei zile aici au murit 1600 de soldați, mai mulți ca în bătălia Mărăștiului”. El a mai menționat că „în aceste lupte infanteriștii au fost cei mai încercați” și a amintit numele mai multor eroi căzuți pe aceste meleaguri (Ioan Talpau, Ioan Grămadă, Alexandru Sion, Gheorghe Prioteasa). Un scurt program artistic, susținut de elevi ai Colegiului Național „Costache Negri” din Târgu Ocna (coordonați de prof. Benone Văsâi), au făcut să răsune versuri și cântece închinate eroilor neamului. Depunerea de coroane și jerbe de flori și acordarea unor diplome aniversare (o diplomă de excelență fiind decernată starețului Schitului Cireșoaia, protosinghel Claudiu Constantin Panțâru) au încheiat festivitatea de comemorare a eroilor căzuți pe aceste plaiuri ale orașului Târgu Ocna.

Ion Moraru 136 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.