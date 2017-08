Aflat la cea de-a X-a ediţie, Festivalul Internaţional de Creaţie Literară „Titel Constantinescu”, organizat de Asociaţia „Renaşterea Râmniceană” şi Editura RAFET, şi-a desemnat câştigătorii. Juriul, al cărui preşedinte a fost Mioara Bahna, membru al USR, a acordat mai multe premii, printre laureaţi fiind şi scriitorul băcăuan Cornel Galben, care a primit Premiul „Alexandru Deşliu”, pentru volumul „Caietul negru”. Festivitatea de premiere va avea loc pe 2 septembrie la Râmnicu Sărat. Câştigătorul Marelui Premiu „Titel Constantinescu” a fost atribuit scriitorului Vali Orţan, pentru volumul „Din doi în doi”. 3 SHARES Share Tweet

