Băcăuanii cu dizabilități care sunt nemulțumiți de gradul de handicap stabilit de comisia de evaluare de la nivelul județului nu se vor mai adresa comisiei din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, ca până acum. „Contestarea unui certificat care stabilește gradul de handicap se face direct în instanță, începând din luna iulie. E foarte bine deoarece Comisia Superioară de Evaluare era asaltată de solicitări din toată țara și se stătea mult la rând", a declarat Daniela Țîțaru, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Important este ca instanța să facă apel la experți în dizabilitate, așa cum procedează în alte domenii, cum ar fi construcții, finanțe etc. În caz contrar, există riscul ca plângerea să fie abordată subiectiv. În trecut, au apărut situații în care persoana care solicita certificatul suferea de multe boli, dar acestea nu corespundeau criteriilor de dizabilitate prevăzute de lege pentru încadrarea în gradul I (handicap grav), a precizat Daniela Țîțaru.

