Sport AS Juniorii Bacău, pe podium Fotbal copii/ Cupa Municipiului Fălticeni de Dan Sion

Vara continuă să-i găsească pe teren pe micuții fotbaliști de la AS Juniorii Bacău. Și nu doar pe teren, ci și pe podiumul competițiilor la care participă. Într-o formulă fortificată, grupa de vârstă 2006 pregătită de Vasile Jercălău și-a trecut în cont, recent, medalia de bronz la Cupa Municipiului Fălticeni. AS Juniorii a încheiat grupa pe locul secund, cu două victorii (3-0 cu CSȘ Târgu Neamț și 4-0 cu Sporting Suceava) și o înfrângere (1-7 cu Juniorul Suceava). În semifinale, băcăuanii au cedat cu 1-0 în fața celor de la Pro Sport Focșani, pentru ca în finala pentru locurile 3-4 să se impună cu 3-0 împotriva gazdelor de la Fălticeni. Pe lângă medalia de bronz, AS Juniorii Bacău a dat și cel mai tehnic jucător al turneului, în persoana lui Nicholas Horvat. ”Copiii au avut o evoluție bună, ceea ce ne dă speranțe pentru viitor. Ei cresc și progresează cu fiecare joc și cu fiecare turneu”, precizează antrenorul Vasile Jercălău, care a rulat lotul: George Florea, Lavinia Andrieș, Mario Andrieș, Robert Nuțu, George Tamaș, Vlad Chilianu, Darius Pintilie, Ștefan Andrieș, Nicholas Horvat, Luca Întuneric, Ștefan Boureanu, Matei Afemei și Andrei Lăpușneanu. După cum se poate observa, lotul băcăuan beneficiază și de aportul unei domnișoare, Lavinia Andrieș. Născută în 2004, Lavinia confirmă zicala conform căreia așchia nu sare departe de trunchi, mama sa, Irina Andrieș evoluând ca fundaș la divizionara A băcăuană „Pisicile Roșii”. „Dacă ar juca toți băieții ca Lavinia, am fi departe” opinează Vasile Jercălău. 66 SHARES Share Tweet

