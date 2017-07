Pe 10 iulie, la Teatrul Municipal Bacovia, Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineri I.D Fest s-a întors cu ediția aniversară XVIII.

Pe scena teatrului vor performa cele 12 trupe de teatru adolescentin și 8 tineri actori care vor prezenta publicului One Man Show-uri.

Competiția festivalului include și concursul de Dramaturgie. Ca o premieră în acest an, vor fi proiectate filme în Parcul Cancicov, iar ediția este plină de nume importante din peisajul teatrului românesc.

Juriul este format din: actrița Coca Bloos, președinte onorific al juriului, actriţa Isabela Neamţu, actrița Eliza Noemi Judeu, actorul Marian Râlea, regizorul Horia Suru, actorul Alexandru Voicu, criticul de teatru Doru Mareş și actorul Octavian Jirghijiu, aflat prima dată alături de I.D Fest.

Ediția de anul acesta aduce pe scenă 12 spectacole de teatru tânăr, realizate de trupe de liceeni din diferite orașe ale țării:

The lunch bunch, de John Hughes (A.C.T. Bacău)

Amintiri fantomă, de Diana Mănăilă (Acting Up, București)

Martiri, de Marius von Mayenburg (AICI, Constanța)

Avioane de hârtie?, de Elise Wilk (Amprente, Brașov)

Otrava iubirii, de Eric-Emmanuel Schmitt (As, București)

CUM NE PLACE, de Alexandru Gorghe, adaptare după William Shakespeare (Atelierul de Teatru, Botoșani)

Steaua polară, de Alexandru Ivănoiu (Brainstorming, București)

Exploziv, de Elise Wilk (In The Spot, Bacău)

Oile Domnului, de Valeriu Butulescu, ,,Satul electronic” (Gong, Roman)

The yellow boat, de David Saar, (Nobody’s Group, Bacău)

Family(ar), creație colectivă după Capra cu trei iezi de Ion Creangă (The Snoop, Baia Mare)

Dumnezeu, după Woody Allen (Victoria Art, București)

Participanții categoriei One Man Show sunt Theodor Șoptelea, Michelle Heinzl, Anamaria Codiță, Robe Christian, Ionuț Varodi, Andra Anghelace, Zlătaru Anisia și Melnic Șerban. În concursul de Dramaturgie, 5 liceeni sunt în competiție pentru premiul secțiunii: Larisa Tofan, Lavinia Botezatu, Miruna Miftode, Andreea Maria Lupu și Alexandru Gorghe.

Programul festivalului include și spectacole de teatru profesionist: O mie de motive, cu Florin Piersic Jr., în regia lui Horia Suru (19 iulie), Un stejar (10 iulie), show de improvizație Backstreet Boys (16 și 17 iulie), show de stand up comedy cu Costel (20 iulie), Pană de automobile (11 iulie), Mălăieș în călcăieș (13 mai), Complet alb (15 iulie), O femeie (16 iulie), Bucureștiul meu (18 iulie). În plus, I.D. Fest vine cu o noutate: spectacolele Complet alb și de improvizație Backstreet Boys vor fi jucate și în cadrul Penitenciarului Bacău. Festivalul va include pentru prima dată și trei proiecții de film: Restul e tăcere (r. Nae Caranfil), Medalia de onoare (r. Călin Peter Netzer) și o proiecție surpiză. Filmele vor fi vizionate în aer liber, în zilele de 13 iulie, 14 iulie și 15 iulie, sub cerul liber, în Parcul Cancicov.

I.D. Fest 18 Program Oficial pentru Public

• 11 iulie 20:00 – Spectacol invitat “Pana de automobil” – TMB

• 13 iulie 17:00 – Spectacol de Magie cu Marian Ralea – Piata Tricolorului

20:30 – Spectacol invitat “Mălăieş în Călcăieş” – TMB

20:45 – Proiectie de Film “Restul e tacere” – Parcul Catedralei

• 14 iulie 10:00 – Spectacole in concurs: The Snoop Baia Mare, Acting Up Bucuresti, Atelierul de Teatru Botosani, Brainstorming Bucuresti – TMB

20:45 – Proiectie de Film “Medalia de onoare” – Parcul Catedralei

• 15 iulie 10:00 – Spectacole in concurs: Amprente Brasov, As Bucuresti, In the Spot Bucuresti, Gong Roman – TMB

20:45 – Proiectie de Film – comedie supriza

• 16 iulie 10:00-Spectacole in concurs: Nobody’s Group, Aici, Victoria Art-TMB

19:00-Backstage Boys-Parcul Catedralei

• 17 iulie 15:00-OMS-Robe Cristian, Codita Ana Maria si Ionut Varodi- TMB

20:00 – Spectacol invitat “Bucurestiul meu” – TMB

• 18 iulie 10:00 – OMS-Heinzl Michelle, Fota Rares, Anghelache Andra -TMB

15:00 – OMS-Melnic Serban, Zlataru Anisia, Soptelea Theodor -TMB

• 19 iulie 20:30 – Spectacol invitat “O mie de motive” cu Florin Piersic Jr. – TMB

• 20 iulie 20:30 – Stand up comedy Costel – TMB