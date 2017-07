O femeie din comuna Răchitoasa a fost condamnată definitiv pentru infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic. R.M. (51 de ani) a fost acuzată că, în timp ce se îngrijea de sora sa bolnavă, internată în spital, i-a luat din cont salariile cuvenite acesteia, fără acordul ei. Ba mai mult, a lăsat-o şi cu datorii la bancă. Începând cu 3 aprilie 2015, P.E. a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, pentru câteva zile, apoi, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi, unde a rămas internată pentru aproximativ 2 luni. În tot acest timp, inculpata R.M., deşi a avut grijă de sora sa, P.E., a decis să se recompenseze singură pentru tot acest efort. Astfel, fără acordul surorii, spun procurorii, R.M. a accesat contul bancar în care aceasta își încasa veniturile salariale, dat fiind faptul că avea în posesie portofelul acesteia în care se aflau actele de identitate şi un card BCR. „Inculpata a găsit în portofelul persoanei vătămate cartea de alegător a acesteia, pe care era înscris codul PIN aferent cardului BCR. Inculpata s-a deplasat la terminalul BCR din Bacău … unde, folosind cardul şi introducând codul PIN de pe cartea de alegător, a efectuat o interogare de sold reuşită”, spun anchetatorii. Câteva zile mai târziu, a făcut prima retragere, de la un ATM din Iaşi, în sumă de 300 de lei. Au urmat şi alte retrageri, la intervale scurte de timp, cu sume cuprinse între 50 şi 3.000 de lei. După circa două luni, sora inculpatei a fost internată din nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. R.M. a continuat să retragă bani din contul acesteia, iar când salariile s-au epuizat, femeia a retras şi banii din „descoperirea de card”. „Încă din data de 14.07.2015 nu mai exista disponibil în contul persoanei vătămate, fiind retrase de către inculpată atât veniturile salariale cât şi limita maximă de descoperire în cuantum de 4.000 lei, în total suma de 13.550 lei. În aceste condiții, inculpata a restituit portofelul cu actele şi cardul BCR persoanei vătămate în perioada în care aceasta se afla încă internată”, se arată în rechizitoriu. La scurt timp după ce s-a externat, P.E. a primit un mesaj de la BCR prin care era notificată să achite rata aferentă descoperirii de cont. În urma unei discuţii cu un funcţionar bancar, femeia a aflat că nu mai are niciun ban în cont, ba în plus are şi datorii. În cursul urmăririi penale, R.M. nu a recunoscut fapta, arătând că ar fi folosit doar în câteva rânduri cardul BCR al surorii ei la solicitarea acesteia, dar pentru că a introdus codul PIN greşit nu a retras nicio sumă de bani. Apoi, pe parcursul procesului, declaraţia ei s-a schimbat. Inculpata a recunoscut că a retras de pe card aproximativ 10.000 lei, însă a spus că a avut acordul surorii sale, iar banii i-ar fi folosit pentru îngrijirea bolnavei. Instanţa nu a luat în calcul aceste apărări în condiţiile în care datele puse la dispoziţie de către Western Union arată că inculpata a primit de la copiii surorii banii necesari îngrijirii acesteia. Tribunalul Bacău a condamnat-o pe R.M. la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni de închisoare, cu suspendare. Inculpata va trebui să restituie P.E. 5.000 lei, drept despăgubiri materiale, atât cât a cerut aceasta, de altfel, dar instanţa a dispus şi confiscarea de la R.M. a sumei de 8.587,92 lei, bani obţinuţi din infracţiuni. Curtea de Apel a respins apelul inculpatei, iar sentinţa este definitivă. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.