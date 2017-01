20 de ani care au distrus o tara

Un popor care gandeste nu poate fi supus. O natiune sanatoasa nu poate fi invinsa. O tara care se poate hrani si imbraca din propriile resurse nu poate fi aruncata in lanturi.

Suntem sclavi. In curand nu ne vom mai putea incheia nici la sireturi fara aprobare externa. Ne facem, insa, ca nu vedem si ne ascundem in dosul cartilor de istorie.

Da, inaintasii nostri au avut curaj sa schimbe istoria, s-au sacrificat atunci cand a fost cazul si au plecat capul atunci cand nu aveau sanse sa iasa invingatori.

Astazi, insa, habar nu avem pe ce lume suntem. Nu ne dam seama nici macar ca nu mai suntem stapani peste tara asta.

In 20 de ani ne-am vandut trecutul si ne-am amanetat viitorul pentru un iluzoriu prezent poleit.

Nu faptul ca am cedat suveranitate e o problema, ci faptul ca nu constientizam ca aveam o astfel de problema.

Daca in doua decenii ne-am indobitocit, ce se va intampla intr-un secol?

Avem inca norocul de a avea resurse energetice: avem carbune, avem paduri, minereuri. Avem pamant bun de agricultura, potential hidroenergetic si eolian.

Doar ca minele le-am inchis pentru ca asa ni s-a cerut; pamantul zace necultivat pentru ca altii doresc sa-l cumpere pe nimic si ne consiliaza cum sa-l vindem pe doi lei. Padurile cad sub topoare si le vindem pe bani putini la export si le cumparam inapoi sub forma de mobila scumpa. Potentialul hidroenergetic este speculat de unii in cardasie cu politicienii, rezultatul fiind ca noi platim ca prostii curent scump iar ei isi burdusesc buzunarele.

Inchideti ochii si incercati sa va amintiti cum va imaginati acum 20 de ani ca va arata tara.

Apoi deschideti-i si uitati-va in jur!