Actualitate 17 iunie e ultima zi. Cine urmează după Ștefan Orheanu, Benedicta Cadăr, Ștefania Dospin și Georgiana Aniței? de Silvia Patrascanu - Tinerii care au obținut rezultate bune în competițiile sportive sau în cele artistice se pot înscrie în „Programul MOL de promovare a talentelor" derulat de Fundația pentru Comunitate. La edițiile anterioare, dintre băcăuani au fost premiați Benedicta Cadăr – nai, doi ani la rând, Ștefan Orheanu – dans irlandez, Georgiana Aniței – atletism și Ștefania Dospin – înot. Anul acesta, concursul de proiecte are un buget de sponsorizare de 350.000 de lei, din care 160.000 de lei pentru sport. „Sumele vor fi alocate tinerilor cu vârste între 8 și 18 ani, respectiv pentru categoria de peste 18 ani, care au nevoie de susținere pentru a participa la concursuri sau pentru a-și achiziționa echipamente și materiale", arată Andras Imre, președintele FPC. Solicitările trebuie depuse până pe 17 iunie 2017. Date suplimemtare se pot obține de pe site-ul www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Înscrierile se fac individual sau pe echipe sportive/ansambluri artistice. Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. La sport, președintele juriului este Violeta Beclea-Szekely, medaliată olimpică la atletism, iar la secțiunea artă, violonistul Albert Markos, concertmaestru al Filarmonicii Transilvania din Cluj.

