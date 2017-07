Doi bărbaţi din Oneşti au fost trimişi în judecată pentru 21 de fapte de înşelăciune fiecare şi participaţie la infracţiunea de evaziune fiscală. Unul dintre ei, condamnat în altă cauză, se află în arest din 2008, pe numele său fiind deschise şi alte dosare penale. A.I. şi T.I. au reuşit să păcălească 14 societăţi comerciale din întreaga ţară, în doar câteva luni, în perioada septembrie – decembrie 2007. Ei au cumpărat mărfuri pe care le-au achitat cu 21 de file CEC, ştiind că nu au bani în cont. Prejudiciul cauzat este de 860.000 lei. Firma prin care cumpărau mărfurile avea declarat un sediu fictiv, în Dărmăneşti, astfel încât inculpaţii să nu fie găsiţi la controalele financiare şi fiscale. „Cei doi inculpaţi negociau termenii contractuali cu persoanele vătămate, pe care le asigurau că firma lor nu se află în incident bancar, că are bonitate financiară pentru plata angajamentului asumat şi că nu vor fi probleme în legătură cu decontarea filelor CEC”, se arată în rechizitoriu. După obţinerea mărfurilor, aceştia emiteau file CEC cu plata la termen, iar bunurile erau revândute într-un termen scurt şi la un preţ mult mai mic, banii intrând în posesia lor direct sau prin virament bancar. Ancheta împotriva celor doi a pornit în momentul în care IPJ Dolj s-a sesizat din oficiu cu privire la emiterea unei file CEC, refuzată la plată ulterior pentru lipsă totală de disponibil. Pe parcursul cercetărilor, pe numele societăţii inculpaţilor au început să curgă tot mai multe plângeri. Anchetatorii spun că planul pus la cale de inculpaţi a fost unul complex. Mai întâi, ei au preluat o societate, pentru care au declarat un sediu fictiv, apoi au căutat un administrator de drept care să semneze în alb filele CEC. Au găsit uşor o persoană cu probleme financiare pe care au convins-o să preia societatea în schimbul unor sume modice de bani. Dosarul se judecă la Tribunalul Bacău. Inculpatul A.I. nu a putut fi identificat, pe parcursul urmăririi penale. În baza de evidenţe DEPABD apare ca fiind arestat de autorităţile suedeze în martie 2015, pentru ca în septembrie 2015 să revină în ţară unde i-a fost eliberat un nou act de identitate. T.I. este încarcerat în Penitenciarul Focşani. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.