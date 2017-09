La data de 21 septembrie a.c, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au acţionat pe raza localităţii în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar. În urma verificărilor efectuate de poliţişti în 10 unităţi de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora, au fost identificaţi 14 elevi care absentau în mod nejustificat de la orele de curs, fiind informată conducerea unităţii de învăţământ. Totodată, poliţiştii au efectuat 15 şedinţe în unităţile de învăţământ pe linia prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar, la care au participat 332 de elevi şi 19 cadre didactice. 48 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.