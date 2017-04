Cultura 100 de ani de la Proclamaţia Regelui Ferdinand I de la Răcăciuni “Eu, Regele vostru, voi fi întâiul a da pildă” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Monumentul Eroilor din Răcăciuni, a avut loc marţi, 4 aprilie, o importantă manifestare cu semnificaţie istorică şi patriotică, la care au participat numeroşi localnici, fii ai satului, elevi, profesori, dar şi personalităţi ale unor instituţii judeţene. Într-un cadru festiv, marcat de intonarea Imnului Naţional, a Imnului Eroilor şi arborarea Tricolorului, primarul localităţii, Lucian Cheţa, şi dr. Simona Drob, director interimar al Direcţiei pentru Cultură Bacău, iniţiatoarea manifestării, au adresat celor prezenţi un mesaj de bun venit la aniversarea a 100 de ani de la Discursul Regelui Ferdinand I, ţinut la Răcăciuni, în ziua de 4 aprilie 1917, cu ocazia vizitei pe fronturile de luptă din Moldova, împreună cu fiul său, viitorul rege Carol al II-lea, într-un moment dificil şi crucial pentru soarta ţării, din timpul Primului Război Mondial. După slujba de pomenire a eroilor neamului, a urmat depunerea de coroane de flori, ca semn de omagiu şi respect, adus soldaţilor, gradaţilor şi ofiţerilor căzuţi pe câmpurile patriei, în toate războaiele de independenţă, neatârnare, reîntregire şi apărare a graniţelor ţării, în ordine de: Marius Gheorghiţă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Lucian Gheţa, primar al comunei Răcăciuni, gen. (r) de flotilă aeriană Nicolae Petrescu şi de conducerea şcolii din Răcăciuni. Într-o atmosfera solemnă, actorul Geo Popa, director al Centrului de Cultura “George Apostu” Bacău, a rostit cu emoţie şi patos, Discursul Regelui Ferdinand, din care redăm câteva pasaje: “…Am venit astăzi între voi să vă aduc prinosul meu de recunoştinţă pentru modul cum v-aţi luptat până acum şi să împart acelora care s-au distins îndeosebi, răsplăţile lor, dar mulţumirea mea vă îmbrăţişează pe voi toţi care v-aţi condus ca nişte ostaşi vrednici de dragostea ce Ţara vă poartă, şi de la care Ţara şi Regele vostru mai aşteaptă multe fapte eroice (…) Vă mai aşteaptă lupte grele, căci drumul este lung, dar cu ajutorul lui Dumnezeu îl veţi străbate ca biruitori.” Ferdinand I, denumit de cei de pe front şi Regele Ţăranilor, le-a promis ostaşilor, pentru vitejia şi jertfa lor, o răsplată imediată: reforma agrară şi o mai largă participare la viaţa politică a statului. După cum se ştie, discursul Regelui i-a însufleţit pe ostaşi care, împreună cu sprijinul moral şi material al celor de acasă, al armatei franceze, au continuat luptele pe fronturile de la Oituz, Mărăşti, Mărăşeşti, până la zdrobirea duşmanului, eliberarea Ardealului şi înfăptuirea Marii Uniri. Despre acel eveniment extrem de important, despre dotarea armatei, contextul istoric naţional şi internaţional din acei ani au vorbit dr. Anton Coşa (Muzeul de Istorie), gen.(r) Nicolae Petrescu, iar despre semnificaţia acelui discurs pentru cei din Răcăciuni, pentru copiii şi tinerii de astăzi, a vorbit cu emoţie, primarul Lucian Gheta: “Aniversarea de astăzi este un omagiu adus eroilor căzuți în Marele Război, acelora care, pe câmpul aflat nu departe de aici, au rostit în faţa Regelui juramântul de credinţă şi de jertfă. Nouă nu ne rămâne decât să le cinstim memoria, să depunem o floare la Monumentul închinat lor”, a spus edilul comunei. Manifestarea s-a încheiat cu un program artistic sustinut de elevi de la şcolile din comuna Răcăciuni.

Partenerii activităţii au fost Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – filiala Bacău, Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3 Artilerie 1877" Bacău, Centrul de Cultură „George Apostu", Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I" – filiala Bacău, Şcoala Gimnazială din Bârgăoani – Neamţ (prof. Ana Sterian a realizat broşura "Proclamaţia Regelui Ferdinand I").

