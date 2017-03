Sport Turneul de Calificare la Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători, pe baza de la TNT de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * participă echipele României, Irlandei, Georgiei, Albaniei, Republicii Moldova, Cehiei, Greciei și Belarusului Turneul de Calificare la Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători va începe în mod oficial sâmbătă, 1 aprilie, iar primul meci va fi susținut pe data de 4 aprilie. Până la această dată se vor clasifica jucătorii în funcție de gradul de dizabilitate de vedere (B1 sau B2/B3), iar oficialii IBSA (Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători – autoritatea internațională pentru fotbalul pentru nevăzători) vor purta discuții tehnice în timp ce echipele își vor desfășura antrenamentele. Tragerea la sorți pentru Turneu a fost efectuată pe 9 martie 2017, unde cele opt echipe prezente au fost împărțite în două grupe. Grupa 1 întrunește România, Irlanda, Georgia și Albania, în timp ce Republica Moldova, Cehia, Grecia și Belarus formează cea de-a doua grupă. Fiecare echipă va juca cu toate celelalte echipe din propria grupă, iar cele două câștigătoare se vor califica la Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători de la Berlin, în luna august. “Particularitățile fotbalului pentru nevăzători sunt multiple, acestea putând fi observate și în Turneul nostru din Bacău. Mingea cu care se joacă este mai mică decât cea de fotbal obișnuit iar înăuntrul ei se găsește un dispozitiv sonor (de cele mai multe ori clopoței) care permit jucătorilor să identifice poziția mingii. Acești jucători vor dribla, pasa, și șuta la poartă bazându-se pe sunetul scos de minge, un lucru surprinzător și absolut extraordinar”, spune Mihai Rusu, manager de proiect.

Poziția porții este semnalată de către antrenori, portari, sau alte persoane din delegații care se vor plasa în spatele acesteia. Acest lucru permite direcționarea jucătorilor pentru a putea identifica locația porții, împreună cu sunetul scos de minge. Astfel, jucătorii au o înțelegere de ansamblu a terenului, a poziției portarului advers, a propriei porți și a mingii. Poziția propriilor coechipieri și a adversarilor este semnalată de cuvântul „voy” (pronunțat simplu „voi”) pe care îl rostesc jucătorii în mod regulat. Acest lucru este stabilit de către regulamentul oficial IBSA pe perioada 2017-2021. Meciurile se desfășoară pe gazonul de la TNT, iar reprizele sunt de 20 de minute. Fiecare echipă este formată din 5 jucători, incluzând portarul. Acesta nu poate fi decât văzător complet ori cu foarte mici limitări de vedere, în timp ce jucătorii vor fi complet nevăzători. Pentru a garanta un joc cinstit și echilibrat, acei jucători care au dizabilități de vedere dar nu sunt complet nevăzători vor purta echipament special care va garanta ca toți sportivii să fie la același nivel (ochelari speciali).

Pe perioada antrenamentelor și a meciurilor, jucătorii vor beneficia de pachetele sportive oferite de către TNT Club Sport. Aceștia își vor desfășura antrenamentele pentru condiția fizică în sala de fitness TNT și vor avea acces la bazinul de înot și cabinetele de masaj profesional și recuperare sportivă. Astfel, facilitățile integrate ale Complexului Sportiv TNT care l-a făcut atât de atractiv pentru IBSA încât să decidă susținerea Turneului de Calificare la Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători în Bacău va fi disponibil pentru echipele participante la acest important eveniment paralimpic pe toată perioada turneului.

