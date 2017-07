Aflată în așteptarea finanțării pe Legea 350/ 2005 gruparea pregătită de Florin Grapă renunță la straniere, dar nu și la obiectivul său principal: prezența în cupele europene

Luna aceasta, voleibalistele Științei Bacău își vor relua pregătirile în vederea sezonului 2017-2018. Data reunirii e sigură: 24 iulie.

Incerte sunt, în schimb, lotul de jucătoare și bugetul de care va beneficia cea mai performantă echipă băcăuană din ultimii 10-15 ani. În fapt, bugetul condiționează și configurația lotului, conducerea Științei fiind în așteptarea finanțării de la Consiliul Local în baza Legii 350/ 2005 pentru a ști exact cu ce jucătoare se poate porni la drum.

Indiferent de suma pe care o va primi, Știința va aborda noul sezon doar cu jucătoare românce. „Noi sperăm ca lotul să fie unul cât mai competititv deoarece nu vrem să renunțăm la continuitatea în cupele europene”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Și din acest punct de vedere, Știința înseamnă România; anul trecut, ierarhia întocmită de eurotopteams.com credita gruparea băcăuană drept cea mai bine plasată echipă românească (locul 26) în ierarhia continentală a formațiilor de volei feminin cu participări în cupele europene.

-Domnule Florin Grapă, și anul acesta s-a lungit nefiresc de mult povestea acordării finanțărilor nerambursabile pe Legea 350/ 2005.

-Da, însă eu sunt adeptul dictonului că niciodată nu-i prea târziu. Se pare că nu va mai dura chiar atât de mult. Pentru noi, cred ca vă imaginați, cel mai important aspect este suma pe care o vom primi.

-Știu că ați cerut mai puțini bani decât ați primit anul trecut.

-Era și normal, în condițiile în care, din motive obiective, întreaga sumă alocată sportului anul acesta de către Consiliul Local pe proiecte în baza Legii 350 este mai mică față de 2016. În consecință, ne-am redimensionat strategia, luând două măsuri. Prima se referă, așă cum aminteați și dumneavoastră, la suma solicitată: 1.600.000 lei față de 2.000.000 cât am primit anul trecut. A doua măsură vizează configurația lotului. În sezonul 2017-2018, ne vom baza doar pe jucătoare din România. Poate se va alătura lotului și vreo stranieră- una singură- dar nu cred. Oricum, vreau să țin româncele pe care le am în lot, dar să vedem dacă vom avea și bani pentru asta.

-Bun, și în aceste circumstanțe, ce obiectiv vă fixați?

-Menținerea în careul de ași al Diviziei A1, care-ți dă dreptul de a juca, în continuare, în cupele europene. Nu vreau să întrerupem tradiția.

-Și cum credeți că vă veți atinge obiectivul în condițiile în care adversare precum Blajul, CSM București, CSM Târgoviște- toate susținute de la bugetul local- mizează, fiecare, pe cel puțin un milion și jumătate de euro?

-Cu muncă suplimentară. Sunt nevoit să acopăr deficitul financiar cu surplus de muncă. Să nu credeți cumva că mi-ar fi stricat și mie un buget precum al echipelor menționate de dumneavoastră. Să știți, însă, că am luat aceste măsuri de regândire a strategiei financiare, coborând necesarul de cheltuieli la limita de jos, pentru a rezista și pentru a nu păți ce au pățit echipele de volei feminin de la Pitești, de la Piatra Neamț sau de la Timișoara. Stau și mă gândesc că dacă se va retrage și Penicilina Iași, așa cum se preconizează, noi, cei de la Știința Bacău am rămâne singura echipă de volei feminin din Moldova ce activează în Divizia A1. Sportul de performanță se face cu bani. Sper ca municipalitatea să ne acorde suma solicitată pe Legea 350, cu atât mai mult cu cât noi, voleiul feminin băcăuan am ținut steagul sus. Anul acesta am jucat finala Cupei României, jucătoarele noastre au cucerit din nou titlul de campioane europene universitare și, așa cum aminteam, continuăm să activăm în cupele europene.

-Reunirea a rămas pentru data de 24 iulie?

-Da. Am fi vrut să începem mai repede, dar am așteptat să se finalizeze situația finanțărilor nerambursabile pentru a vedea, în funcție de suma primită, pe cine putem conta sau pe cine am mai putea aduce. Ne reunim pe 24 iulie și, pentru a încheia la fel cum am început discuția noastră, eu spun că niciodată nu-i prea târziu.