Scandal la Tic – Tac de Desteptarea - Mai multe persoane au fost implicate, duminică, după-amiază, într-un scandal în zona intersecției Tic-Tac, din Bacău. Conform unor relatări, în altercație au fost implicate două femei de 18 și, respectiv, 38 de ani, precum și trei bărbați de 20, 21 și 37 de ani. Două echipaje de poliție au ajuns în zonă pentru a investiga incidentul. Conform polițiștilor, patru persoane urmau să fie amendate la Legea 61.

