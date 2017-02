Sport FC Bacău și Sportul Onești, primele laureate de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La finalul săptămânii trecute, Sala „Orizont” a găzduit prima ediție a competiției fotbalistice „Atletico Indoor Cup” rezervată copiilor. Organizat de Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal, turneul de sală a inclus două categorii de vârstă: 2008 și 2009. La 2008, unde s-au prezentat șapte echipe, laureată a fost FC Bacău, în timp ce la 2009, unde competitoarele au fost în număr de opt, titlul a luat drumul Oneștiului, fiind câștigat de Sportul. La ambele categorii de vârstă, organizatorii au decernat și premii individuale. „Competiția a fost una reușită, ceea ce ne motivează să ridicăm ștacheta la vară, atunci când intenționăm să punem pe picioare și un turneu în aer liber. Sperăm ca Atletico Indoor Cup sa devină o competiție de tradiție”, a declarat reprezentantul Atletico Junior Bacău, Gabriel Vârlan, care a ținut să aducă mulțumiri speciale directorului CSȘ Bacău, Marius Căpușă pentru sprijinul acordat. Categoria de vârstă 2008. Semifinale: CSȘ Târgu-Neamț- Sportul Onești 1-1, 1-2 după executarea loviturilor de departajare și FC Bacău- Sporting Bacău 4-0. Finala mică: CSȘ Tg. Neamț- Sporting Bacău 4-0. Finala mare: FC Bacău- Sportul Onești 3-2. Golgheter: Mihnea Pavel (CSȘ Tg. Neamț) -9 goluri. Cel mai bun portar: Mihai Platon (FC Bacău). Cel mai tehnic jucător: Marius Moroșanu (FC Bacău).

Categoria de vârstă 2009. Semifinale: Didi Iași- FC Bacău 4-4, 1-0 dupa executarea loviturilor de departajare și Sportul Onești- Locomotiv 1950 București 5-0. Finala mică: FC Bacău- Locomotiv 1950 București 4-0. Finala mare: Sportul Onești- Didi Iași 5-1. Golgheter: Matei Vieriu (Didi Iași)- 8 goluri. Cel mai bun portar: Sergiu Cintău (Sportul Onești). Cel mai tehnic jucator: Luca Contea (Sportul Onești).

