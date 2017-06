Sport CSȘ Bacău luptă pentru play-off Handbal feminin/ Junioare 4, Turneul Final de Dan Sion -

Dacă e marți, e…Baia Mare. Handbalistele junioare 4 ale CSȘ Bacău pleacă astăzi spre Baia Mare, acolo unde joi începe turneul final al Campionatului Național. La start, 16 echipe, împărțite în patru grupe preliminare de câte patru. Gruparea băcăuană antrenată de Costel Oprea și Georgiana Vântu a fost repartizată într-o grupă cu HC Sighetul Marmației, Dobroiești și FEF Craiova. Primele două se califică în play-off, ultimele două continuă în play-out. „Pentru noi, calificarea la turneul final înseamnă un obiectiv atins. Tot ce vine de acum încolo, reprezintă un bonus. Asta nu înseamnă că nu ne dorim foarte mult să ajungem în primele opt sau chiar mai sus”, a declarat antrenorul CSȘ Bacău, Costel Oprea, care va miza pe lotul de 16 cu care s-a obținut accesul la turneul final: Ana Maria Sofron, Sabina Bontașa, Alexia Grădinaru, Elena Păduraru, Maria Banu, Karina Scutaru, Delia Rău, Ana Brașovianu, Teodora Anchidin, Elisa Apostu, Maria Hermeziu, Ariana Huțuțui, Miruna Vrânceanu, Dany Bârsan, Daria Bârsan și Maria Dinu. „Fetele sunt foarte motivate, iar faptul că vom face deplasarea încă de marți, folosind ziua de miercuri pentru o sesiune de antrenament constituie un avantaj pentru noi”, a subliniat profesorul Oprea. Un alt atu al băcăuancelor este că sunt familiarizate cu locația gazdă a turneului, Baia Mare găzduind în 2016 turneul final la minihandbal. Un detaliu care nu trebuie neglijat în condițiile în care CSȘ Bacău va avea ca adversară in primul meci al turneului o echipă din zonă, HC Sighetul Marmației. 1 SHARES Share Tweet