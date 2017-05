Apa caldă se oprește din nou, de data aceasta data până pe 1 iunie. O nouă avarie apărută pe ramura Sofert golește instalațiile. Intervenția se va face tot pe str. Garofiței, dar de această data în apropierea nr. 28. Se pare că lucrarea nu necesită înlocuirea vreunui tronson, ci este vorba despre o reparație. Dacă echipa de intervenție este operativă, lucrarea poate dura chiar mai puțin. 2 SHARES Share Tweet

