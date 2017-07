– unitatea a fost închisă, după ce a mai fost prinsă pe picior greşit de veterinari – patronul a scos de sub sechestru produsele sigilate de veterinari şi le-a introdus în circuitul comercial Şi în această lună, inspectorii sanitari veterinari ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bacău au identificat abateri majore de la legislaţia sanitara veterinară privind siguranţa alimentelor. Astfel, în cadrul acțiunilor specifice de control sanitar veterinar, au fost depistate neconformităţi atât la unităţi de tip abatoare de bovine, transportatori de animale vii, cât şi la depozite alimentare, restaurante şi magazine alimentare. De departe, însă, cel mai aspru sancţionat agent economic a fost un centru independent de prelucrare a laptelui, care, pentru deficienţele majore găsite a fost sancţionat cu amenda record de… de 46.000 lei. Sancţiunea vine în contextul în care, se ştie, în sezonul cald, există cele mai mari riscuri de apariţie a toxiinfecţiilor alimentare. „Agentul economic a fost sancţionat contravenţional pentru nedemonstrarea trasabilităţii produselor alimentare şi scoaterea de sub sechestru sanitar veterinar fără acordul scris al autorităţii sanitare veterinare. De asemenea, ca sancţiune complementară, s-a dispus – prin Ordonantă – interzicerea activităţii obiectivului”, a precizat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Restul sancţiunilor cu amenda au fost aplicate pentru situaţii de transport de animale neidentificate şi fără documente sanitare veterinare în scopul sacrificării, mizerie în spaţiile de depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi la instalaţiile, utilajele şi ustensilelor de lucru folosite. În schimb, au scăpat doar cu avertismente scrise proprietarul unei exploataţii non-profesională, pentru că nu şi-a actualizat fişa de aptitudini, dar şi o cantină şi o brutărie, pentru raionarea necorespunzătoare a produselor alimentare în agregatele frigorifice. 7 SHARES Share Tweet

