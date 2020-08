Viorel Pâncescu, candidatul PSD la Primăria Glăvăneşti: „Construiesc pentru oameni, voi alunga frica şi sărăcia dictate de Tilibaşa!”

Pentru locuitorii din comuna Glăvăneşti, alegerile pentru funcţia de primar din 27 septembrie ar trebui să fie simple. Pe de o parte, candidatul PSD Viorel Pâncescu, un bărbat cinstit, şcolit la şcoala italiană a construcţiilor, care s-a întors acasă şi a investit într-o firmă de succes. În ultimii ani, a construit doar pe contracte legale în judeţele Vâlcea, Alba, Sibiu, Vrancea, Galaţi şi Bacău. Iar oameni din toată ţara au acum apă şi canalizare, drumuri asfaltate, râuri şi pâraie amenajate, şcoli, grădiniţe şi săli de sport noi datorită muncii lui. Vrea ca şi la el în comună să se trăiască bine, aşa cum trăiesc oamenii din comunele din jur, conduse de primari PSD care au adus milioane de euro pentru cei ce i-au ales. De partea cealaltă, liberalul Gheorghe Tilibaşa, un individ care ocupă Primăria de 16 ani, condamnat penal la un an şi jumătate de închisoare pentru falsuri comise în funcţia de primar. În cele patru mandate, penalul PNL nu a făcut mai nimic pentru locuitorii din Glăvăneşti, pe care îi tratează cu dispreţ şi violenţă. Nu a fost în stare să investească pentru cetăţeni nici măcar banii pe care guvernarea PSD i-a pus la dispoziţie, pentru că lui Tilibaşa îi place doar să cheltuiască bugetul comunei numai cu firmele prietenilor liberali, unii dintre ei penali la rândul lor.

(1)Penelistul Tilibaşa a irosit banii comunei îngropând în pământ conducte prin care nu curge mereu apă potabilă, iar mulţi locuitori din Glăvăneşti suferă de sete. În 2016, primarul Tilibaşa a fost condamnat definitiv la un an şi jumătate de închisoare pentru că şi-a bătut joc de comună şi de oameni cu o aşa-zisă alimentare cu apă, încropită fără proiect, cu acte false, şi rămasă tot în stadiul de şantier.

(2)În loc să lucreze cinstit cu proiectanţi şi constructori calificaţi, Tilibaşa PNL a făcut după ureche o aşa-zisă canalizare, atât de proastă încât conductele sunt mai sus decât casele şi oamenii nu au cum să o folosească. La fel ca primarul liberal din Secuieni, Tilibaşa a risipit banii noştri într-o lucrare făcută prost de la un capăt la altul, dar voi repara această prostie printr-o reproiectare a întregii lucrări. Pe de altă parte, reţeaua este pe o singură parte a drumului, iar pentru a se racorda oamenii vor fi obligaţi să plătească subtraversarea, ceea ce costă foarte mult. După ce am să câştig Primăria, voi promova un proiect prin care bugetul local să suporte o parte din aceste cheltuieli.

(3)La fel ca ai lui colegi primari liberali din tot judeţul Bacău, Tilibaşa nu a fost în stare să investească pentru oameni banii puşi la dispoziţie de Guvernul PSD. Chiar la intrarea în satul Frumuşelu, un pod aflat în construcţie zace părăsit, deşi finanţarea este asigurată prin PNDL, program al guvernării PSD. Prin finanţări PNDL, primarii gospodari PSD din Podu Turcului, Motoşeni, Stănişeşti, Dealu Morii sau Răchitoasa au asfaltat drumuri, au ridicat poduri, au modernizat grădiniţe şi şcoli.

(4)„Penalul” PNL Glăvăneşti a asfaltat cu „penalul” PNL din Oneşti şi s-a ales… praful! La Frumuşelu, Gheorghe Tilibaşa s-a asociat pentru asfaltare cu firma şefului PNL Oneşti, un anume Lazăr, care este acum cercetat penal pentru mai multe ilegalităţi. Calitatea lucrărilor este de plâns – porţiuni unde drumul s-a prăbuşit deja, iar zidurile de susţinere au fost construite la vreo doi metri distanţă de carosabil. Cu acelaşi coleg din PNL s-a asociat Tilibaşa ca să facă lucrări de mântuială prin Muncelu sau Răzeşu, unde asfaltul a dispărut într-o lună după ce a fost pus. Cât despre uliţele din satul Putredeni, ca şi toate celelalte din comună, penelistului primar nu i-a păsat deloc, iar oamenii se chinuie să ajungă la un drum judeţean. La Motoşeni, primarul PSD a asfaltat până şi drumurile agricole, iar în Podu Turcului sau la Răchitoasa sunt drumuri bune prin toate satele.

(5)Clanul Tilibaşa nu are milă de oameni, doar afacerile familiei contează! Chiar dacă în 16 ani de domnie n-a asfaltat mai nimic în Glăvăneşti, Gheorghe Tilibaşa a ajuns repejor la terenurile agricole ale oamenilor, pe care le lucrează fără voia proprietarilor, în dispreţ faţă de lege. Primarul PNL este obişnuit să comită infracţiuni, dovadă că în 2014 Agenţia Naţională de Integritate l-a acuzat că i-a eliberat soţiei 8 adeverinţe pentru a încasa aproape 150.000 de euro subvenţie agricolă. În comunele conduse de primarii PSD, locuitorii sunt ajutaţi să obţină repede documentele de la Primărie şi sunt apăraţi de cei ce vor să profite de ei.

„Timp de opt ani am învăţat în străinătate cum se construieşte cinstit şi de calitate. Din 2012, m-am întors în România şi am clădit o afacere din muncă multă şi respect pentru profesie. Am tot ce-mi trebuie pentru a trăi liniştit împreună cu minunata mea familie. Dar asta nu e suficient, pentru că în comuna mea oamenii sunt săraci, trăiesc ca acum 50 de ani şi se tem de primarul PNL Tilibaşa. Nu am văzut nicăieri în lume aşa ceva şi, de aceea, candidez. Împreună să aducem în Glăvăneşti o viaţă bună, frumoasă şi liniştită, la fel ca în comunele din jur. De ce se poate ca la Podu Turcului, Motoşeni, Dealu Morii sau Răchitoasa ca oamenii să fie respectaţi, să aibă asfalt pe toate uliţele, să se bucure de apă şi canalizare, de grădiniţe şi şcoli noi, iar la noi acasă nu există aşa ceva? Vă chem ca să construim împreună pentru copiii şi nepoţii noştri!”