Poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională au adus în ţară, sub escortă, un bărbat de 36 de ani, cetăţean moldovean extrădat din Federaţia Rusă. Surse judiciare spun că bărbatul ar fi Sergiu Cebotari, unul dintre presupuşii asasini ai afaceristului băcăuan, Valeriu Damian. El şi alţi cinci cetăţeni moldoveni sunt acuzaţi că, la mijlocul lunii august 2011, au intrat în casa afaceristului Valeriu Damian, din satul Luncani, comuna Mărgineni, l-au torturat, l-au legat de mâini şi picioare şi l-au asfixiat, totul pentru a le spune unde ţine banii. Anchetatorii spun că aceştia aveau informaţia că Damian deţinea în casă circa 300.000 de euro. Pe numele lui Cebotari, Tribunalul Bacău a emis un mandat de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de omor deosebit de grav, tentativă la comiterea infracţiunii de tâlhărie şi violare de domiciliu. În urma schimbului de informaţii efectuat prin intermediul Biroului Naţional Interpol al Poliţiei Române, acesta a fost depistat şi arestat de autorităţile ruse, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române. Formalităţile de extrădare a bărbatului durează de circa un an şi jumătate de când s-a emis mandat de arestare. De altfel, până în prezent, acesta este al doilea inculpat pentru care s-a reuşit extrădarea din cei 6 suspecţi pentru care s-au emis mandate în lipsă. În mai 2015, cetăţeanul moldovean, Iurie Procopenco, trimis în judecată pentru uciderea omului de afaceri Valeriu Damian, a fost extrădat din Belarus şi adus în România pentru a fi audiat. La sfârşitul anului trecut, Tribunalul Bacău l-a condamnat pe Procopenco la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de tâlhărie urmată de moartea victimei, dar sentinţa nu este definitivă. Tot anul trecut, Curtea de Apel Bacău a dat sentinţele definitive pentru alţi inculpaţi trimişi în judecată în dosarul asasinării omului de afaceri Valeriu Damian. M.M., nepotul victimei, acuzat că ar fi pus la cale uciderea unchiului său pentru a scăpa de o datorie, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Aceeaşi pedeapsă i-a fost aplicată lui N.G., iar doi fraţi moldoveni, acuzaţi de complicitate, vor sta după gratii 15 ani. A.T., singurul autor din acest dosar, va executa 15 ani închisoare, pentru omor şi tâlhărie calificată. V.D.N., achitat la prima instanţă, a fost condamnat definitiv la 12 ani închisoare, pentru tâlhărie urmată de moartea victimei sub forma complicităţii. 27 SHARES Share Tweet

