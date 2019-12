Petrece câteva minute în tăcere. O liniște deplină, un moment de reflecție… Ce înseamnă mai mult pentru tine, persoana ta sau renumele tău? Ce anume îți determină valoarea personală? Cât poți să crești în această direcție, există cumva limite? Toate aceste întrebări mi-au fost adresate de curând, chiar de o persoană, care culmea, stăpânește principiul de bază al succesului. Oare de ce? Vrei să aflăm răspunsul împreună? Am nevoie de ajutorul tău și pentru acest lucru îți mulțumesc! Consider că acum este un prilej excelent și pentru tine de a te cunoaște, de a te vedea exact așa cum ești.

„Nivelul aprecierii pe care ne-o arată cei din jur este aproape la fel cu cel al autoaprecierii.” Pornind de la această premisă deja dovedită, vom dezvolta împreună capacitatea de a vedea lucrurile dincolo de situația prezentă, de a le vedea în perspectivă. Putem să-l numim simplu: exercițiu de aprofundare a valorii umane. În continuare, dată fiind aprobarea ta, să începem!

Nu trebuie să vezi întreaga scară pe care urci, fă primul pas! De cele mai multe ori, cel mai mic pas în direcția corectă poate fi cel mai mare pas viața ta. Acum trebuie să continui tu! „Chiar dacă trebuie să merg foarte încet, voi face acel pas! Voi păși pe terenul de joc imediat, voi experimenta cum e acolo și voi învăța corect ce trebuie să fac. Nu mă voi grăbi deloc!” Sunt de acord cu tine! Chiar te pot îndemna să începi să acționezi doar atunci când ești entuziasmat. Și nu uita: gândurile tale provin din esența a ceea ce ești tu cu adevărat. Nu trebuie neglijată valoarea capacității de a curge lin, precum apa. „Pot adăuga?” Desigur! „Voi practica naturalețea, voi avea încredere în instinctul meu și în mod cu totul firesc voi interioriza înțelepciunea armoniei care se găsește în sufletul meu curat”. Nimic mai adevărat! Libertatea și puterea ne vin de la cunoașterea a ceea ce vrem, fără să facem prea multe eforturi în această direcție. Universul însuși va acționa pentru a te împinge către ceea ce îți dorești cu adevărat.

Până acum funcționează foarte bine, ne completăm reciproc! Un tandem perfect! Bravo! Tot așa vei reacționa în momentele speciale, cu o intensitate deosebită, exact atunci când aceasta are o maximă importanță. Cu alte cuvinte, încerc acum să-ți spun: nu tot timpul pe care-l avem în viață are aceeași valoare. Străduiește-te să ai o execuție impecabilă și adaptează-te la circumstanțele schimbătoare. Acest lucru îl poți face foarte bine atunci când ești atent la detalii. „Pot să-l identific pe cel mai important?” Încă nu, dragul meu, te rog să lași suspansul până la final! Învață să valorifici mai mult potențialul tău! Pe măsură ce urci mai sus pe scara valorilor, marea ta realizare va fi una de dezvoltare umană. Învață să te prețuiești mai mult făcând ceea ce mai bine pentru tine. Atunci când descoperi că un lucru trebuie făcut, preia inițiativa și apucă-te de treabă! Oamenii au încredere în persoana care acționează. Ei presupun, în mod natural, că acel om știe ce face. Așadar fii un om care înfăptuiește lucruri bune, demne de admirat! Un om mulțumit nu va cunoaște dezamăgirea. Gândește-te bine înainte și ține cont de toate posibilitățile. Avansează pas cu pas. Succesele anterioare te vor susține în acest proces de evoluție continuă.

Intensitatea valorii unui om nu trebuie măsurată numai după străduința lui extraordinară, ci mai ales după faptele lui. Sunt de părere că, indiferent de profesia aleasă, de familia din care faci parte ori de oamenii care te înconjoară, dacă îți iei un angajament ferm, perseverența și curajul îți vor aduce garantat succesul. Și ca totul să fie impecabil, va trebui să-ți păstrezi dorința arzătoare, alături de certitudinea că poți schimba ceva în lume. Secretul pentru materializarea oricărei dorințe este să ai încredere că tot ceea ce ai primit de la viață este de fapt ceea ce ai atras încă de la bun început. Fiecare dintre noi își dorește la final ceva… Ceva care să-l reprezinte, să-l împlinească. „Tot ce ți se întâmplă în viață nu face decât să te ducă în direcția scopurilor tale”. Reflectează te rog la această afirmație care susține absolut totul, fără nicio excepție, care te conduce spre împlinirea visurilor tale.

Acum am nevoie de ajutorul tău, să concluzionăm împreună! „Împlinirea unui om nu izvorăște din neant, ea este precedată de o istorie și reprezintă încununarea unui întreg proces”. Acest proces este adesea individual și reprezintă istoricul eforturilor noastre.

În cele din urmă, cuvintele noastre devin o profeție care își determină singură împlinirea. Și așa poți spune din proprie experiență că acesta este unul dintre acele lucruri delicate ale vieții care au o importanță decisivă asupra întregului nostru parcurs. Zilnic alergăm după acumulări materiale, după faimă, după orice altceva, însă puțini știm că evoluția spirituală ar trebui să fie deasupra tuturor dorințelor noastre.

Cine nu își dorește să aibă un loc în inima celui pe care îl iubește? Iubirea necondiționată este una singură! Reflectează la cuvintele spuse până acum și nu uita că vocea lui Dumnezeu nu este decât Tăcerea. Doar câteva șoapte se aud din când în când pe fundal:

„Păstrează-mi te rog un loc în inima ta!”

Carmen Barcan, terapeut