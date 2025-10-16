Și-au adus parcarea de acasă…

De când parcarea din fața sediului nostru a devenit cu plată, în urmă cu câteva săptămâni, atmosfera s-a schimbat radical. Până acum, colegii și vizitatorii parcau cu grijă, lăsând loc pentru toți și respectând ordinea. De când s-a introdus taxa de 5 lei pe oră, însă, regulile nescrise ale bunului simț par să fi fost uitate complet.

Ceea ce se întâmplă acum este, pur și simplu, haotic. Mașinile sunt parcate pe două sau chiar trei locuri, adesea pe diagonala parcării, iar primul rând de locuri ocupate face imposibilă folosirea celui de-al doilea. Este o situație care frizează absurdul și dă impresia că fiecare și-a adus propria parcare de acasă, fără a mai ține cont de ceilalți. Se pare că mulți dintre cei care procedează astfel cred că plata unei sume modice le oferă dreptul de a încălca regulile elementare de conviețuire.

Practic, ocupă două sau trei locuri pentru care plătesc doar pentru unul singur, ignorând complet necesitatea unui comportament civilizat și corect față de ceilalți șoferi. În mod ironic, aceste abateri provin în special de la posesorii de mașini scumpe sau foarte scumpe, care par să creadă că autoturismul lor merită o protecție specială, chiar dacă asta înseamnă blocarea spațiilor de parcare pentru toți ceilalți. Rezultatul este o aglomerație inutilă și frustrantă, care ar putea fi evitată prin respectarea unor reguli simple.

Este regretabil că introducerea unei taxe pentru parcarea din fața instituției, menită probabil să ordoneze și să eficientizeze locurile disponibile, a dus la exact efectul opus. Sper că semnalul transmis prin această scrisoare va atrage atenția autorităților și a celor responsabili de gestionarea parcării, astfel încât să se găsească o soluție pentru a restabili ordinea și respectul reciproc în acest spațiu.

Mai mult, problema nu ține doar de lipsa bunului simț, ci generează și efecte concrete: ambuteiaje la intrarea și ieșirea din parcare, imposibilitatea de a găsi un loc liber pentru cei care vin mai târziu și riscul unor mici accidente sau zgârieturi cauzate de manevrele haotice. Situația arată că simpla plată a parcării nu este suficientă pentru a disciplina șoferii, fiind nevoie de măsuri suplimentare, precum marcaje clare, semnalizare vizibilă sau chiar control periodic pentru a descuraja ocuparea abuzivă a locurilor multiple.

Cu respect,

Victor C.

